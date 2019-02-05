Скачать
Вторник, 05.02.2019
Спецпредставитель США отправляется в КНДР для подготовки ко второму саммиту
Спецпредставитель США отправляется в КНДР для подготовки ко второму саммиту
Венесуэльский кризис: &quot;Лимская группа&quot; подтвердила полную поддержку Гуайдо
"Лимская группа" подтвердила полную поддержку Гуайдо
Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы
Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы
Илон Маск поделился видеозаписью с испытаний двигателя для корабля Starship
Маск поделился записью с испытаний двигателя для Starship

Илон Маск поделился видеозаписью с испытаний двигателя для корабля Starship

Илон Маск поделился видеозаписью с испытаний двигателя для корабля Starship
06:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости науки: SpaceX испытала двигатель гигантского корабля Starship.

Компания Илона Маска опубликовала видео огневых испытаний двигателя, предназначенного для космического корабля Starship.

"Первый прожиг летного двигателя Raptor для корабля Starship! Горжусь блестящей работой команды SpaceX", — написал Маск в твиттере. Стоит сказать, что компания SpaceX и ранее тестировала двигатель Raptor.

Испытания прошли в городе МакГрегор, штат Техас. Их можно считать важным этапом к подготовке первого запуска комплекса Big Falcon Rocket.

Напомним, он включает в себя огромную первую ступень и пилотируемый космический корабль, который будет играть роль второй ступени.

На первой ступени планируют установить 31 двигатель Raptor, а на второй — семь. Главная отличительная особенность перспективного двигателя — применение топливной пары жидкий метан — жидкий кислород. На этом этапе эксперты считают ее наиболее перспективной. Первый запуск Big Falcon Rocket должен состояться в первой половине 2020-х.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

SpaceX, Raptor, Илон Маск, Starship.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
02 Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл
03 Киев озвучил позицию по Венесуэле
04 "Кто заказал Гандзюк": на Банковой пикетируют активисты
05 В Николаевской области 57-летний мужчина изнасиловал школьницу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО
Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО
Канада не планирует военное вторжение в Венесуэлу
Канада не планирует военное вторжение в Венесуэлу
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
Стала известна причина набора веса
Стала известна причина набора веса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь