Музыкальное обучение детей влияет на развитие социальных и эмоциональных навыков

Новости науки: Обучение музыке в ансамбле положительно влияет на поведение и развитие школьников.

Исследование, проведенное Общественным исследовательским институтом при Колледже общественного здравоохранения и социальной защиты имени Роберта Стемпеля (штат Флорида, США), показало, что обучение музыке в ансамбле положительно влияет на поведение и развитие подростков.

Проект TREBLE (Testing Resilience in an Ensemble-Based Learning Environment) проводился группой исследователей с целью понять, как музыкальные занятия после школы сказываются на общей компетентности, уверенности, расположенности к заботе и характере. В исследовании, в котором принимали участие 178 врачей, оценивалось социальное поведение 180 детей в возрасте от восьми до 17 лет в течение трехлетнего периода.

"Многие молодежные программы внеклассных занятий предоставляют детям возможность обучения и применения социальных и эмоциональных навыков, связанных с позитивным развитием и благополучием на протяжении всей жизни. В исследовании представлены доказательства того, что в типе строгой оркестровой модели музыкального обучения молодежь, похоже, приобретает не только музыкальные навыки, но и улучшает свои социальные и эмоциональные показатели", — утверждают авторы работы, результаты которой опубликованы в Journal of Youth Development.

Специалисты обнаружили, что благодаря музыкальному образованию участники продемонстрировали значительные показатели во всех тестируемых сферах. Исследование, которое включало в себя анкетирование, пришло к выводу, что причиной тому — строгая оркестровая модель обучения музыке, которая требует высокой дисциплины и социальной сплоченности.

"В течение многих лет музыкальные и художественные программы считались важными скорее с точки зрения "искусства", чем с позиции того, насколько они важны для развития молодых умов и сердец. Проект TREBLE помог выявить преимущества музыкального образования благодаря общим навыкам и позитивному развитию молодежи. Мы не заинтересованы в том, чтобы пытаться воспитывать профессиональных музыкантов; наша цель в создании граждан и будущих лидеров общества посредством совершенствования их навыков во время игры на музыкальных инструментах и выступления в оркестровом ансамбле", — объясняет исполнительный директор проекта Анна Климала (Anna Klimala).

Исследователи уже заявили о планах продолжать работу, распространяя знания о нетрадиционных методах по позитивному развитию молодежи, а также разрабатывая и реализовывая инновационные программы.