Ученые создали крыс, управляемых командами человеческого мозга

Новости науки: Нейрофизиологи уже демонстрировали возможности прямого считывания и передачи паттернов нейронной активности с одного мозга на другой.

Лабораторные крысы с имплантированными электродами легко справились со сложным лабиринтом, пользуясь сигналами, которые поступали напрямую от мозга человека.

Это проделывали и на крысах с помощью внедренных в голову микроэлектродов, и на людях, используя электроэнцефалографию (ЭЭГ). Однако теперь китайские ученые "соединили мозги" и тех и других, создав интерфейс, позволяющий человеку передавать сигналы на мозг крысы и управлять ею при выполнении достаточно сложных задач по навигации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Работу совместно проделали две команды исследователей Чжэцзянского университета в китайском Ханчжоу — биологи из группы профессора Кеди Сюй (Kedi Xu) и программисты под руководством Ган Паня (Gang Pan). Шести лабораторным крысам удалось удачно внедрить по паре микроэлектродов, срабатывавших по беспроводному сигналу. Животных обучили различать команды того и другого электродов и реагировать на один, поворачивая направо, а на другой — налево.

Были подготовлены к эксперименту и люди-добровольцы. Аппарат ЭЭГ передавал сигналы их мозга на компьютер, позволив обучить алгоритмы распознаванию двух паттернов активности, соответствующих простым командам — "налево" и "направо", — при этом обычное моргание сообщало команду "вперед". Наконец, люди и грызуны были соединены вместе. Животных поместили в довольно сложный для них лабиринт с лестницами и туннелями. Однако, находясь "под управлением человека", они раз за разом легко и быстро справлялись с задачей.

Авторы считают, что такие прямые "межвидовые интерфейсы "мозг — мозг"" в будущем позволят создавать настоящих животных-"киборгов", полностью управляемых и подходящих для выполнения поисковых, спасательных и других задач. Впрочем, некоторые специалисты смотрят на такую перспективу скептически. "Можно ли использовать такую технологию, чтобы управлять крысой, несущей небольшую рацию и камеру через разрушенное здание? — спрашивает Ангус Макморланд (Angus McMorland) из Оклендского университета. — Да, выглядит так, что это может сработать, однако обычное ручное управление будет куда надежнее".