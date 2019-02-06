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Среда, 06.02.2019
ТОП-10: Открытия, поставившие в тупик современных ученых
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ТОП-10: Открытия, поставившие в тупик современных ученых

Каждый год по всей нашей планете совершается масса открытий, происходят они также в Солнечной системе, и еще дальше, в далеком и пустынном космическом пространстве. Выводы, сделанные на основе этих открытий, расширяют границы нашего понимания реальности, в которой мы живем, часто бросая вызов более ранним представлениям об универсальных физических законах. Когда подобное открытие выходит за рамки нашего понимания, оно часто ставит в тупик даже самых продвинутых экспертов.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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