ТОП-10: Открытия, поставившие в тупик современных ученых Каждый год по всей нашей планете совершается масса открытий, происходят они также в Солнечной системе, и еще дальше, в далеком и пустынном космическом пространстве. Выводы, сделанные на основе этих открытий, расширяют границы нашего понимания реальности, в которой мы живем, часто бросая вызов более ранним представлениям об универсальных физических законах. Когда подобное открытие выходит за рамки нашего понимания, оно часто ставит в тупик даже самых продвинутых экспертов.