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ТОП-10: Открытия, поставившие в тупик современных ученых
Каждый год по всей нашей планете совершается масса открытий, происходят они также в Солнечной системе, и еще дальше, в далеком и пустынном космическом пространстве. Выводы, сделанные на основе этих открытий, расширяют границы нашего понимания реальности, в которой мы живем, часто бросая вызов более ранним представлениям об универсальных физических законах. Когда подобное открытие выходит за рамки нашего понимания, оно часто ставит в тупик даже самых продвинутых экспертов.
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