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Существует теория, которая опровергает "мясную" эволюцию

Существует теория, которая опровергает &quot;мясную&quot; эволюцию
20:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Существует теория, что наши предки начали развиваться вследствие "мясной диеты", но оказывается существует и иная теория.

В журнале Current Anthropology вышла статья международной группы ученых, которая выдвигает гипотезу, что именно потребление жирной пищи способствовало росту мозга человеческих предков задолго до получения огня.

Существует теория, что наши предки начали развиваться вследствие "мясной диеты". Они охотились на мелких животных, поедали их мясо, богатое белком, и стали изобретать инструменты для охоты, чтобы ловить и убивать более крупных зверей. Антрополог Джессика Томпсон (Jessica Thompson) из Йельского университета не согласна с этой точкой зрения. Вместе с коллегами она выдвинула новую гипотезу.

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Она считает, что потребление постного мяса, без жира, может привести к отравлению белком и недоеданию. Самым распространенным примером отравления белком является кроличья диета первых исследователей Арктики. Из-за крайне низкого содержания жиров в мясе кроликов участники экспедиции испытывали неприятные симптомы: диарею, головные боли и усталость. Поэтому, с точки зрения Джессики Томпсон, предкам людей мясо мелких животных не принесло бы пользы. Куда вероятнее, что они питались насыщенным жирами костным мозгом уже убитых животных.

Сравнение сценариев "мясной" (a) и "жирной" (b) диет

Как отмечают авторы, чтобы добраться до костного мозга, приматам не приходилось охотиться: они могли просто разбить кость уже убитых зверей. Кроме того, стремление получить жиры могло стимулировать создание более изощренных инструментов для их добычи, а в последующем и подтолкнуть к самостоятельной охоте на более крупную дичь.

Вот как сама Джессика Томпсон объясняет гипотезу:

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"Наши предки начали привыкать к жирной пище около четырех миллионов лет назад, что объясняет, почему мы сегодня получаем удовольствие от жирных продуктов. Резервуары жира в костях обладали огромным запасом калорий, которые так трудно добывались. Это и могло запустить цепь эволюции. Наши предки были довольно неуклюжими созданиями. Они не так хорошо лазали по деревьям, как шимпанзе, но и на земле передвигались не так уж быстро. В то же время увеличился размер мозга, а как его поддерживать? Для усвоения белка может понадобиться больше энергии, чем получишь в итоге".

Ранее анализ самого полного скелета древнего предка человека, проведенный исследовательской коллаборацией при участии Ливерпульского университета, представил убедительное доказательство того, что наши предки стали прямоходящими, когда, по сути, были еще животными и обитали на деревьях.

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Эволюция, Жирная пища, Теория, Мясная диета.
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