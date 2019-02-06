Млечный путь оказался не таким, каким мы его всегда представляли

Новости науки: Привычные изображения нашей Галактики могут оказаться не совсем верными.

Новые астрометрические наблюдения за переменными пульсирующими звездами позволили составить более точную карту Млечного Пути и обнаружили, что ее уплощенный диск заметно изогнут. Об этом команда китайских ученых и их коллеги из Австралии сообщают в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Авторы провели наблюдения за цефеидами Галактики. Это довольно крупные, молодые и яркие переменные звезды. Они пульсируют с очень точной периодичностью, которая находится в четкой математической зависимости от их светимости. Это делает цефеиды удобными "стандартными свечами" для астрономических измерений: измерив периодичность далекой звезды, можно установить ее исходную светимость, а по разнице с той светимостью, которую мы наблюдаем на Земле, " подсчитать расстояние до нее и ее соседей.

Не так давно этот метод позволил обнаружить в Млечном Пути странную "пустыню" - область, где встречаются лишь редкие и весьма старые звезды. А в новой работе астрономы использовали данные космического ИК-телескопа WISE, наблюдавшего 1339 цефеид. Нанеся их на карту, ученые обнаружили, что диск Млечного Пути заметно изогнут по краям (на иллюстрации выше эти изгибы усилены для большей видимости), по форме приближаясь к сильно вытянутой букве S.

Диск Галактики охватывает ее ядро с центральной перемычкой, спирали и рукава и тянется на 100 тысяч световых лет от центра. Плоскую составляющую диска образуют звезды " в основном молодые и яркие, " однако газ распределяется неравномерно. Поэтому обычные наблюдения на линии водорода (Н-альфа) до сих пор не позволяли выделить именно плоскую составляющую диска и увидеть его настоящую форму за дымкой межзвездного газа и пыли.

Форма диска Галактики на трехмерной координатной сетке и "в профиль"

Кроме того, новые наблюдения показали, что эта изогнутая форма галактического диска колеблется, прецессирует: такое явление уже было известно на примере некоторых других галактик. Все это авторы связывают с гравитационным влиянием могучей массы в центре Млечного Пути, связанной с расположенной здесь сверхмассивной черной дырой и миллиардами соседних звезд. Притягивая, но одновременно и раскручивая весь галактический диск, она и придает ему форму изогнутой, медленно "вибрирующей" плоскости.