Шаг к дешевой трансплантации: Мышиные почки вырастили в организме крыс

Новости науки: Ученые разработали метод, открывающий возможность выращивания донорских почек человека в организме животных.

Ученые, возможно, стали на шаг ближе к реализации возможности выращивать человеческие почки в организме животных для их дальнейшей трансплантации.

Это стало возможным после того, как японские исследователи, используя стволовые клетки, смогли успешно вырастить функционирующие мышиные почки в организме крысиного потомства.

Исследование, проведенное учеными Национального института физиологических наук, было нацелено на то, чтобы выяснить, можно ли использовать процесс, называемый комплементацией бластоцисты (зародышевый пузырь), для выращивания почек.

Стволовые клетки, которые не обязательно принадлежат животным того же вида, затем трансфомируются в отсутствующий орган. Орган сохраняет характеристики донора, поэтому он потенциально может быть трансплантабельным.

Ученые обнаружили, что стволовые клетки мыши могут развиваться в функционирующие почки при введении их в бластоцисты крыс.

По их словам, более двух третей новорожденных крысят содержали пару почек, полученных из стволовых клеток, и из тех, которые не имели повреждений, по крайней мере, половина были способны вырабатывать мочу.

"Ранее мы использовали комплементацию бластоцисты для выращивания поджелудочной железы крыс у апанкреатических мышей с мутацией", — сказал Теппей Гото, ведущий автор нового исследования.

"Поэтому мы решили выяснить, можно ли использовать данный метод для создания функциональных почек, которые будут иметь гораздо большее применение в регенеративной медицине из-за высокого спроса на доноров".

Сначала команда пыталась вырастить почки крыс у мышей, но их усилия оказались безуспешными.

Однако, после успеха с почками мышей у крыс, автор исследования Масуми Хирабаяши сказал, что эксперименты показали, что межвидовая комплементация бластоцисты оказалась "жизнеспособным методом для формирования почек".

Он добавил: "В будущем этот подход может быть использован для создания органов животного происхождения, полученных из стволовых клеток человека, что может продлить срок и улучшить качество жизни миллионов людей во всем мире".

Исследование будет опубликовано в следующем номере. журнала Nature Communications.