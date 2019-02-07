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Ученые создали таблетку с реактивным двигателем

Ученые создали таблетку с реактивным двигателем
12:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Эксперименты с лабораторными животными подтвердили, что такая "реактивная пилюля" действительно работает и доставляет препарат непосредственно в кишечник.

Способные к активному движению пилюли улучшат работу лекарств и позволят отказаться от множества уколов.

Не всякое лекарство можно взять и проглотить. Многие из них таким путем не поступят к больной ткани или органу, многие просто переварятся в желудочно-кишечном тракте. Часто препарат приходится принимать в избыточном количестве, и лишь небольшая часть его попадает к месту назначения. Некоторые токсичны и наносят серьезный ущерб здоровым тканям. Эти и другие проблемы заставляют медиков использовать иные средства, в том числе уколы. 

Тем временем ученые работают над технологиями адресной доставки лекарств. Для этого апробируются самые разные концепции — от наночастиц до ультразвука и рентгена. А в новой статье, опубликованной в журнале Nano Letters, Джозеф Ван (Joseph Wang), Лянфан Чжан (Liangfang Zhang) и их коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для доставки таблетки со встроенным "реактивным двигателем".

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Механических деталей в них, конечно, не применяется: в углубление пилюли просто помещаются наночастицы диоксида титана и магния. Взаимодействуя с водой, они создают реактивную струю, толкающую таблетку вперед. Осталось добавить в эту систему действующее вещество и покрыть ее клеточной мембраной для защиты от желудочного сока.

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