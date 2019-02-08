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ЕКА планирует искать жизнь на Марсе

ЕКА планирует искать жизнь на Марсе
11:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: vistanews.ru

Новости науки: Один из марсоходов, которые отправят на Марс, официально получил имя.

Лето 2020 года будет особым моментом для исследования космоса. Поскольку тогда на Марс отправятся сразу два земных аппарата. Сегодня же один из них официально получил имя.

Марсоход Европейского космического агентства (ЕКА), который будет искать следы жизни на красной планете, теперь официально называется Розалинд Франклин, пишет Newsweek. Аппарат был назван в честь британского биофизика, которая помогла миру узнать о природе молекулярной структуры ДНК.

На специальной пресс-конференции генеральный директор ЕКА Ян Вернер объяснил, что имя марсохода отражает тот факт, что "исследования в наших ДНК". Если все пойдет по плану, шестиколесный аппарат начнет поиски бывшей и современной жизни на Марсе, как только приземлится на поверхности планеты в 2021 году. В него вмонтированы специальные научные инструменты, в частности машина для бурения, подземный радар и анализатор органических молекул.

Еще один шанс для Opportunity: У NASA есть план по спасению пропавшего марсохода

Тем временем, американское агентство NASA тоже готовит запуск марсохода летом 2020 года. Аппарат еще не получил имени. Он будет искать следы жизни, которая могла бушевать на соседней планете в прошлом.

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Космос, Марс, Марсоход, Марсоход Европейского космического агентства, Ян Вернер.
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