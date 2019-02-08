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В Дании водопроводчики нашли средневековый меч

В Дании водопроводчики нашли средневековый меч
12:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости науки: Предполагается, что оружие было выковано в XII–XIV веках.

В городе Ольборге на севере Дании обнаружили средневековый меч высокого качества. Об этом сообщает N+1, ссылаясь на Исторический музей Северной Ютландии. Отмечается, что артефакт нашли инженеры-водопроводчики на одной из центральных улиц города во время проведения строительных работ.

Предполагается, что оружие было выковано в XII–XIV веках.

Меч был очень высокого качества и хорошо сохранился до наших дней. По-видимому, его выковал искусный мастер. Позволить себе такое оружие могли только состоятельные люди. Меч весит около килограмма. Длина клинка составляет 93 сантиметра, длина всего меча — 112 сантиметров. Сохранилась гарда и шарообразная рукоятка меча. По мнению специалистов, мечом, вероятно, воспользовались всего несколько раз.

Польские строители нашли меч XIV века

По словам сотрудников музея, мечи обычно находят в захоронениях аристократов, а не на улицах. Этот артефакт нашли на улице, в культурном слое XIV века. Допускается, что владелец уронил его в грязь во время одной из битв и потерял во время отступления или бегства. Ранее в сирийском замке крестоносцев Крак-де-Шевалье нашли тайную комнату, точное назначение которой пока не установлено.

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Все по теме:

Дания, Оружие, Меч, XII век, XIV век, XII–XIV века, Средневековый меч.
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