Во Вселенной нашли джет рекордной длинны

Новости науки: Был запечатлен на фото фантастический пузырь вокруг новорожденных звезд, внутри которого замечен джет массивной молодой звезды.

Европейская Южная Обсерватория запечатлела фантастическое фото пузыря вокруг новорожденных звезд, внутри которого замечен джет массивной молодой звезды. Находится он "рядом" в Большом Магеллановом Облаке – спутнике нашей галактики.

Наблюдаемый объект был, который получил название Herbig-Haro 1717, был замечен в области LHA 120-N 180B, и оказался рекордной длинны – 33 световых года. Джет возникает, когда вдоль вращения компактного объекта выбрасываются потоки вещества. Как правило, их трудно разглядеть, так как обычно они скрыты пылью. Но этот снимок уникален – это первый случай, когда специалистам удалось увидеть джет в другой галактике в оптическом диапазоне.

Область LHA 120-N 180B представляют собой межзвездные облака ионизованного водорода, где происходит активное звездообразование. После рождения звезд окружающий их газ ионизируется, создавая при этом весьма живописные картины. Также особенность формы N180 B в том, что туманность образует циклопический пузырь ионизованного водорода, окружённый четырьмя пузырями меньшего размера.

