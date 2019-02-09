Во Вселенной нашли джет рекордной длинны

Европейская Южная Обсерватория запечатлела фантастическое фото пузыря вокруг новорожденных звезд, внутри которого замечен джет массивной молодой звезды. Находится он "рядом" в Большом Магеллановом Облаке – спутнике нашей галактики.
Наблюдаемый объект был, который получил название Herbig-Haro 1717, был замечен в области LHA 120-N 180B, и оказался рекордной длинны – 33 световых года. Джет возникает, когда вдоль вращения компактного объекта выбрасываются потоки вещества. Как правило, их трудно разглядеть, так как обычно они скрыты пылью. Но этот снимок уникален – это первый случай, когда специалистам удалось увидеть джет в другой галактике в оптическом диапазоне.
Область LHA 120-N 180B представляют собой межзвездные облака ионизованного водорода, где происходит активное звездообразование. После рождения звезд окружающий их газ ионизируется, создавая при этом весьма живописные картины. Также особенность формы N180 B в том, что туманность образует циклопический пузырь ионизованного водорода, окружённый четырьмя пузырями меньшего размера.