Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Комаров отучили пить кровь
Комаров отучили пить кровь

Пластиковые отходы удалось переработать в автомобильное топливо

Пластиковые отходы удалось переработать в автомобильное топливо
04:07 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки: Найден простой способ превращать пластиковые отходы в топливо.

Самая глобальная и одна из самых страшных проблем, с которой сталкивается сейчас Земля — это обилие пластиковых отходов. По расчетам экологов, на свалках и океанах на данный момент находится около 5 миллиардов тонн пластика, выделяющего токсичные химические вещества и загрязняющего места обитания животных и людей. Ученые ищут способ устранить эту проблему: кто-то создает экологические материалы, а кто-то придумывает технологии для превращения отходов в топливо. Своей новой разработкой недавно поделилась группа химиков из Университета Пердью.

Она разработала процесс, который способен превращать пластиковые отходы в вещество, похожее на бензин и дизельное топливо. Сырьем для его создания является полипропилен, который содержится в пластиковых игрушках, медицинских устройствах и пищевых упаковках. Идея исследователей заключается в том, чтобы сжигать полимеры пропилена и растворять их в воде, находящейся между жидким и газообразным состоянием.

Примечательно, что процесс необходимо проводить при температуре 380-500 градусов Цельсия и давлении в 2300 раз выше, чем над уровнем моря. Превращение происходит на протяжении одного часа — спустя это время исследователи получают топливо такой чистоты, что ее можно использовать в автомобилях и другой технике.

По словам ведущего исследователя Линды Ван, полипропилен составляет около четверти 5 миллиардов тонн пластиковых отходов в мире. Их технология способна превратить 90% полипропилена в полезное топливо. Когда именно технология будет реализована в широком масштабе неизвестно, но разработчики надеются на большой интерес со стороны индустрии переработки отходов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Топливо, Отходы, Пластик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
04 Брэд Питт лично поздравил свою бывшую жену с 50-летием
05 Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Польша усилит армию американскими РСЗО
Польша усилит армию американскими РСЗО
Иран готов отправить войска в Ливан
Иран готов отправить войска в Ливан
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
10 мифов о вакцинах
10 мифов о вакцинах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь