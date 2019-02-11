Пластиковые отходы удалось переработать в автомобильное топливо

Новости науки: Найден простой способ превращать пластиковые отходы в топливо.

Самая глобальная и одна из самых страшных проблем, с которой сталкивается сейчас Земля — это обилие пластиковых отходов. По расчетам экологов, на свалках и океанах на данный момент находится около 5 миллиардов тонн пластика, выделяющего токсичные химические вещества и загрязняющего места обитания животных и людей. Ученые ищут способ устранить эту проблему: кто-то создает экологические материалы, а кто-то придумывает технологии для превращения отходов в топливо. Своей новой разработкой недавно поделилась группа химиков из Университета Пердью.

Она разработала процесс, который способен превращать пластиковые отходы в вещество, похожее на бензин и дизельное топливо. Сырьем для его создания является полипропилен, который содержится в пластиковых игрушках, медицинских устройствах и пищевых упаковках. Идея исследователей заключается в том, чтобы сжигать полимеры пропилена и растворять их в воде, находящейся между жидким и газообразным состоянием.

Примечательно, что процесс необходимо проводить при температуре 380-500 градусов Цельсия и давлении в 2300 раз выше, чем над уровнем моря. Превращение происходит на протяжении одного часа — спустя это время исследователи получают топливо такой чистоты, что ее можно использовать в автомобилях и другой технике.

По словам ведущего исследователя Линды Ван, полипропилен составляет около четверти 5 миллиардов тонн пластиковых отходов в мире. Их технология способна превратить 90% полипропилена в полезное топливо. Когда именно технология будет реализована в широком масштабе неизвестно, но разработчики надеются на большой интерес со стороны индустрии переработки отходов.