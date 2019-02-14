Ученые выяснили происхождения титанозавров Танзании

Новости науки: Далеко не все динозавры были гигантами: размеры некоторых были сравнимы с крошечными колибри.

Зато, например, аргентинозавры могли достигать длины 20-30 метров и массы в 70-80 тонн. До сих пор не ясно, как именно шло увеличение размеров тела у их предков и других великанов, собранных в группу титанозавров. Возможно, разобраться в этом помогут новые найденные окаменелости.

Дело в том, что до недавнего времени останки титанозавров обнаруживались только на территории Южной Америки, лишь в последние годы делаются находки и в Африке. Некогда эти континенты были объединены в Гондвану, однако ко времени расцвета титанозавров разошлись уже очень и очень давно. Новые окаменелости позволяют взглянуть на представителей "титанозавров восточного полушария" и дают новые подсказки касательно эволюции этой группы.

В статье, опубликованной в журнале Plos ONE, Патрик О'Коннор (Patrick O’Connor) и его коллеги сообщают о находке останков титанозавра на юго-западе Танзании, в долине реки Мтука. Живший в начале мелового периода, он получил название Mnyamawamtuka moyowamkia, что на местном диалекте суахили означает "создание из Мтуки" и "сердце в хвосте". Вторая часть связана с особенностью строения его хвостовых позвонков с необычным центром, напоминающим по форме сердце. На фоне своих родственников он смотрится довольно миниатюрным — около двух метров в высоту и массой примерно в тонну.

Реконструкция Mnyamawamtuka moyowamkia

Частичный скелет M. moyowamkia был обнаружен более 10 лет назад, однако анализ останков провели лишь недавно. Останки включают фрагменты скелета шеи, хвоста, туловища и конечностей. Их анатомия однозначно указывает на то, что этот зауропод принадлежал к ранним представителям титанозавров (Lithostrotia). В отличие от других известных титанозавров, кости его грудины еще не увеличены. Возможно, это связано с молодым возрастом — и этот представитель M. moyowamkia погиб, не достигнув зрелости.