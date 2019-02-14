Ученые объяснили, как между собой конкурируют сперматозоиды (Видео)

Новости науки: Женский организм отбирает самые быстрые сперматозоиды.

Исследователи из Корнеллского университета поставили эксперименты, в которых смоделировали стриктуры женского репродуктивного тракта и посмотрели, как в таких условиях ведут себя сперматозоиды человека и быка. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Стриктуры — точки сужения женского репродуктивного тракта. По мнению авторов, они выполняют функцию фильтра при отборе самых быстрых и конкурентных сперматозоидов. При эякуляции высвобождается не менее 40 миллионов сперматозоидов. При этом должен действовать механизм, который бы отбирал самых жизнеспособных. Конечно, существуют иммунная атака в организме женщины и сопротивление встречного потока, но этого недостаточно.

Чтобы проверить гипотезу, ученые создали небольшую микрофлюидную модель, которая имитировала женский репродуктивный тракт. Она состояла из трех отсеков овальной формы, которые соединялись "бутылочными горлышками". Исследователи впрыскивали внутрь сперматозоиды (наибольшая скорость равнялась 84,2 микрометра в секунду) и наблюдали за тем, как они ведут себя в целом и как противодействуют потоку на узких участках. Сперматозоиды человека и быка вели себя одинаково: большую часть из них отбрасывало назад.

Поведение сперматозоидов человека

Подробнее о результатах рассказал один из авторов статьи Алиреза Аббасспуррад (Alireza Abbaspourrad):

"Если вы взглянете на репродуктивную систему млекопитающих, то увидите, что размеры канала, идущего к яйцеклетке, непостоянны. В некоторых точках он очень узкий, так что только несколько сперматозоидов могут пройти. Самым удивительным для нас стало то, как сперматозоиды плыли по смоделированному каналу. Его форма заставляла их скапливаться возле сужений. Из-за этого более быстрые сперматозоиды держались ближе к стриктуре и друг другу, а более медленные сметались потоком и оставались разрозненными".

Ранее ученые из Гарварда показали, что мужчины, которые когда-либо курили марихуану, имели более высокие концентрации спермы по сравнению с мужчинами, которые никогда этим не занимались.