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Стоунхендж: раскрыто происхождение голубых камней

Стоунхендж: раскрыто происхождение голубых камней
10:22 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Споры о происхождении голубых камней (чужеродных по отношению к территории монумента) Стоунхенджа ведутся уже столетие.

Точно идентифицировано место происхождения строительного материала для неолитического памятника.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона определили, что внутренние камни Стоунхенджа происходят из рудников, которые находятся на расстоянии 230 километров от Эймсбери. Работа опубликована в журнале Antiquity. 

Сейчас геологи из Университетского колледжа Лондона выявили взаимосвязь между двухтонными глыбами и рудниками, находящимися у холмов Пресели (Preseli Hills) в Западном Уэльсе. 

Ученые давно знали, что голубые камни прибыли из Уэльса, но сейчас они сравнили их строение с обнаженными породами Крейг Рос-и-фелин (Craig Rhos-y-felin) и Карн Годог (Carn Goedog). По словам авторов, полное совпадение не оставляет сомнений в истоках происхождения камней. Сейчас ученым куда интереснее вопрос транспортировки ископаемых. 

Археологи выдвигают несколько теорий. Одна из них заключается в том, что древние люди могли погрузить голубые камни на деревянные сани, чтобы таким образом облегчить перемещение. В пользу этой теории свидетельствуют рукотворные каменные платформы, найденные рядом с рудниками. Ранее предполагали, что плиты могли транспортировать по воде, но сейчас такая гипотеза кажется маловероятной, потому что наземный маршрут более прямой и короткий. Тем не мене авторы исследования сходятся в том, что передвижением камней, скорее всего, занимались люди, а не природа. Камни имели форму вертикальных столбов и их могли отделить от остальной породы, расширяя зазоры на стыках между ними.

О научных планах рассказал сотрудник Университетского колледжа Лондона Майк Паркер Пирсон (Mike Parker Pearson): 

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"Что действительно интересно в открытии, так это то, что мы еще на шаг приблизились к раскрытию тайны Стоунхенджа. Любой другой неолитический памятник Европы был построен из мегалитов, которые переместили не более чем на 16 километров. Сейчас мы пытаемся понять, что же такого важного было в холмах Пресели пять тысяч лет назад". 

Авторы предполагают, что месторождения камней могли иметь некое ритуальное значение. Раскрытием этой тайны они намерены заняться в дальнейшем. 

В прошлом году журналист, археолог и популяризатор археологии Майк Питтс (Mike Pitts), участник нескольких раскопок Стоунхенджа, заявил: часть мегалитов могла находиться на месте будущего комплекса задолго до начала строительства.

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Исследования, Стоунхендж, Наука, Камни, Происхождение голубых камней, Голубые камни.
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