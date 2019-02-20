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Япония испытала космическую пулю для астероида

Япония испытала космическую пулю для астероида
17:40 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Испытание сосредоточилось на двух основных моментах.

Предположим, вам нужно подготовиться к обстрелу пулями астероида, затем не дать его обломкам разлететься, а после — убрать их в безопасное место на хранение. Лучше всего обстреливать поддельный астероид пулями на Земле, а затем смотреть это в замедленной съемке.

Именно это и сделало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в конце декабря, подготавливаясь к забору образцов (он должен состояться на этой неделе) миссией "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу. При помощи данных, полученных за месяцы наблюдений за астероидом, ученые создали его модель, поместили ее в вакуумную камеру и провели испытания копии системы отбора проб аппарата.

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Испытание сосредоточилось на двух основных моментах. Команда хотела быть уверенной, что копия инструмента все еще работает после простоя, продолжавшегося с декабря 2014 года — с того момента, когда был запущен "Хаябуса-2". В ходе испытаний также было исследовано одно из открытий аппарата: при ближайшем рассмотрении зонд "увидел", что поверхность Рюгу была покрыта гравием, а не мелкой пылью, присутствие которой предполагало JAXA при разработке миссии.

Для решения этих проблем команда JAXA провела точный эксперимент с использованием прибора для отбора образцов — точной копией прибора, установленного на космическом аппарате. Ученые сымитировали гравийную структуру Рюгу и химический состав класса метеоритов, которые, по их мнению, происходят с подобных астероидов. Исследователи поместили весь аппарат в вакуумную камеру для лучшей имитации условий на астероиде (хотя им все же пришлось работать в условиях земной гравитации).

Команда "Хаябуса-2" довольна результатами испытания. По мнению ученых, им удалось подтвердить, что пулевой механизм действительно создал образцы, которые аппарат смог собрать. Более того, хотя испытания на гравии произвели меньший кратер по сравнению с тем, что получался с пылью, пробоотборщик смог получить больше материала. Ученые считают, что без влияния гравитации настоящий механизм на "Хаябуса-2" справится с этим еще лучше.

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JAXA запланировало маневр для команды по управлению миссией 22 февраля.

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Исследование, Япония, Астероиды, Космическая пуля.
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