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Мясо с пробирки несет больше опасности, чем его натуральный аналог

Мясо с пробирки несет больше опасности, чем его натуральный аналог
19:40 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: из открытых источников

Новости науки: Выращивание и производство мяса считается одним из главных источников парниковых газов, способствующих изменению климата.

Чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду и сохранить мясо для человека, ученые занимаются выращиванием мяса в лаборатории, используя все - от микробов, найденных рядом с вулканами, до стволовых клеток. Однако новое исследование предполагает, что усилия этих ученых могут быть напрасны: оказывается, выращивание мяса в лаборатории на самом деле может принести больше вреда окружающей среде, чем его производство традиционным способом.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Sustainable Food Systems, сотрудники Оксфордской школы Мартина сравнили потенциальное влияние на глобальную температуру в течение следующей тысячи лет трех методов животноводства и четырех потенциальных методов выращивания мяса в лаборатории. Их сравнение показало, что выращенное в лаборатории мясо может быть лучше для окружающей среды, но эта разница не проявится сама по себе.

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"Климатическое воздействие производства культивируемого мяса будет зависеть от того, какой уровень устойчивого производства энергии может быть достигнут, а также от эффективности будущих культурных процессов. Если выращивание мяса в лаборатории будет чересчур энергоемким, то на климате оно скажется еще больше, чем создание условий для животноводства", - утверждает один из авторов исследования Джон Линч (John Lynch).

Производство говядины считается довольно вредным, поскольку из-за процесса жизнедеятельности скота происходит выброс метана и оксида азота. Кроме того, дополнительные газы появляются от внесения удобрений на землю, от переустройства земель для выпаса или производства корма. Метан, который образуется при животноводстве, оказывает несколько иное воздействие на окружающую среду, чем углекислый газ, который ученые невольно выпустят в атмосферу при производстве мяса в лаборатории. Согревающее воздействие тонны выбрасываемого метана значительно выше, чем у тонны углекислого газа, однако он остается в атмосфере около 12 лет, в то время как углекислый газ сохраняется и накапливается тысячелетиями.

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Процесс выращивания лабораторного мяса подразумевает сбор стволовых клеток из тканей животных, их последующую дифференциацию в волокна, которые затем развиваются и вырастают в достаточную массу мышечной ткани, которую можно собирать и продавать в виде мяса. Эти усилия уже приносят определенный результат: в 2013 году голландская команда ученых выпустила первый в мире бургер, мясо для которого было выращено в лаборатории.

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Мясо, Искусственное мясо, Мясо в пробирке, Frontiers in Sustainable Food Systems.
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