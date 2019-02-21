Спутник Нептуна может иметь "дважды ударное" происхождение

Новости науки: Эта работа позволила обнаружить у Нептуна слабую систему колец, а также 13 лун, включая крупный Тритон.

Телескоп Hubble позволил заметить самый небольшой из спутников Нептуна, оставшийся после нескольких орбитальных столкновений.

В окрестности самой дальней планеты Солнечной системы заглядывали и космические зонды Voyager, и наземные телескопы, и орбитальный Hubble. Заметить близ ледяного гиганта еще один спутник позволили снимки того же Hubble, сделанные в 2013 году, а затем его идентифицировали и на более ранних архивных изображениях. В соответствии с традицией именовать их в честь мифических морских чудовищ он получил название Гиппокамп (Hippocamp) — как древнегреческий "царь рыб", морской конь с рыбьим хвостом.

Из-за крошечных размеров спутника изучить его оказалось крайне непросто. Используя новые алгоритмы обработки изображений, астрономы проанализировали наблюдения за Гиппокампом, продолжавшиеся в течение нескольких лет. О результатах этой работы Марк Шоуолтер (Mark Showalter) из института SETI с соавторами пишут в статье, опубликованной в журнале Nature. Сообщается, что размеры его составляют около 33 километров. Но самой интересной оказалась предложенная учеными модель происхождения спутника.

Наблюдая за орбитальными движениями спутников Нептуна несколько лет, они заключили, что Гиппокамп образовался после удара кометы о Протей — крупнейшую из шести внутренних лун планеты. При размерах около 400 километров Протей сохраняет неправильную, несферическую форму и даже большой 230-километровый кратер Фарос — единственное заметное геологическое образование на поверхности. Шоуолтер и его соавторы считают, что и Фарос, и Гиппокамп появились в результате одного и того же события.

Аналогичный механизм, возможно, привел и к образованию нашей собственной Луны, которая сформировалась из вещества, выброшенного на орбиту после удара крупного небесного тела, и до сих пор понемногу отдаляется от Земли. Наблюдения показали, что и Гиппокамп отдаляется от Протея, а Протей — от Нептуна. Судя по скорости его движения, удар произошел около четырех миллиардов лет назад, когда орбита Протея была на 10 тысяч километров ниже. Ученые предполагают, что в окрестностях может оставаться еще немало невидимых с большого расстояния мелких спутников и обломков того столкновения.

Вообще, считается, что вся группа внутренних спутников Нептуна могла быть порождена расположенным дальше массивным Тритоном. Он вращается по ретроградной орбите, против вращения самой планеты. Поэтому предполагается, что в прошлом он был свободным и двигался с ледяными телами пояса Койпера. Сблизившись с ледяным гигантом, он оказался захвачен его притяжением — и, в свою очередь, влиянием собственной массы нарушил стабильность орбит вращавшихся вокруг него объектов. Это привело к многочисленным столкновениям, создав и кольца, и группу мелких спутников. Так что Гиппокамп оказывается уже "вторым поколением" лун Нептуна, родившихся в ходе космических катастроф.

Напомним, Расчеты ученых ранее показывали, что после Большого взрыва во Вселенной образовалось много вещества, однако большая его часть нам почему-то не видна. Исследователи начали искать, и выдвинули гипотезу о существовании темной материи и темной энергии, которые не фиксируются приборами. Более того, не фиксировалась и некоторая часть обычного вещества, которое тоже было словно "невидимым". Однако последние результаты исследования, похоже, обнаружили недостающую скрытую массу.