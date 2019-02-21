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Названы животные, способные исцелять людей

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Названы животные, способные исцелять людей
20:10 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Пушистые соседи человека могут не только повышать настроение, но и сохранять здоровье.

Давно известно, что братья наши меньшие могут оказывать весьма позитивный эффект на человека. Однако теперь это предположение получило научное обоснование. Научный коллектив, состоящий из ученых из разных стран мира, установил, что влияние обитающих рядом с Homo sapiens четвероногих спутников не ограничивается просто "дружбой". Эксперты нетрадиционной медицины врачебные "умения" животных уже давно считают несомненными. Потому исследователи решили рассмотреть все факторы всесторонне. Для эксперимента были отобраны ряд представителей братьев наших меньших.

В экспериментальном порядке было доказано, что у кошек, собак, змей, пчел и лошадей действительно есть определенные "способности", благодаря которым они действительно могут оказывать благотворное воздействие на людей. При этом у каждого из вида животных есть своя "врачебная специфика". Так, лошади способны помочь при болезнях опорно-двигательного аппарата. Также они успокаивают и даже способствуют освободиться от наркозависимости и алкоголизма. 

Собаки успешно выводят из депрессии и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Кроме того, пес в доме сможет точно определить появление и развитие злокачественных опухолей. С собаками становится легче и восстановление после болезней.

Ученые деактивировали ген SIRT1 у мышей и вызвали у них депрессию

Как и собаки, кошки избавят от депрессии, они эффективны при неврозах и помогут определить возможное воспаление, как известно, кошка всегда ложиться на больное место. А еще кот сможет с высокой точностью прогнозировать погоду.

Пчелы производят мед, прополис, пергу и маточное молочко, которые применяются не только в медицине, но и в косметике. Также в кремы и гели добавляют и змеиный яд, он успешен в лечении суставов и сосудов.

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Депрессия, Животные, Пчелы, Собака, Кошки, Терапия.
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