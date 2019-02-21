"Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые

Новости науки: Люди рискуют, когда ищут другие разумные цивилизации.

Немецкие ученые доктор Михаэль Шетше и доктор Андреас Антон из Университета Фрайбурга предостерегают, что людям пора отказаться от поиска контактов с инопланетными разумными цивилизациями. По их мнению, чем больше космические успехи землян, тем перед большим риском они встают. По мнению Шетше, особенно рискованно было бы найти какой-то инопланетный артефакт во время одной из экспедиций.

"На пустынных объектах без атмосферы все равно можно найти неповрежденные артефакты даже после сотен тысяч или миллионов лет. Это могут быть космические обломки инопланетного зонда на Луне или в кольце астероидов. Представьте, если артефакт все еще будет функциональным. Возможно это какое-то мощное оборудование, предназначенное для работы только в космосе. Конечно же люди захотят исследовать предмет. Поэтому они могут решить привезти его на Землю, экспериментировать с ним, активировать его из-за любознательности. А потом это внеземное оборудование сожжет, например, четверть планеты", - пояснил Шатше. По его мнению, выявление таких артефактов может быть дестабилизирующим фактором. Поскольку любая страна на планете захотела бы получить в распоряжение внеземные технологии.

Поэтому космическая находка может дать толчок началу войн на Земле. Кроме того, ученый предостерег от конфликтов с более развитыми внеземными цивилизациями. Потому что это будет все равно, что схватка "Годзиллы с Бемби и роль последнего отведена человечеству". "Это будет полное истребление, если такой конфликт с более развитой цивилизацией начнется", - сказал Шатше.