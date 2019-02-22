Описали карликовых предков тираннозавров

Новости науки: Американские ученые обнаружили останки представителя прежде неизвестного вида карликовых тираннозавров, живших на территории современного штата Юта около 95 миллионов лет назад.

Останки предка тираннозавров, не достигавшего в высоту и метра, позволили заполнить пробелы в истории самых больших хищников планеты.

Находка частично заполняет пробелы в наших представлениях о том, как эти рептилии — крупнейшие хищники в истории Земли — эволюционировали из мелких предковых форм. Недаром команда палеонтологов из Университета Северной Каролины во главе с Линдсей Занно (Lindsay Zanno) дала новому виду соответствующее название — Moros intrepidus, что можно перевести как "провозвестник судьбы".

В статье, опубликованной в журнале Communications Biology, ученые описывают M. intrepidus по найденным фрагментам: бедренной кости и нескольким зубам. По их оценкам, в высоту ящер достигал метра, по массе — 90 килограммов, был ловким хищником, которому задние ноги позволяли и нагонять добычу, и убегать от преследователей. Для той эпохи он был не так уж и мал: большую часть из 100 миллионов своей эволюционной истории родственники тираннозавров не отличались такими уж колоссальными размерами.

В юрском периоде, между 200 и 145 миллионами лет назад, этим предкам "настоящих" тираннозавров приходилось с осторожностью обходить куда более крупных и опасных аллозавров. Лишь глобальное вымирание, обозначившее переход к меловому периоду и погубившее предыдущих главных хищников, расчистило пространство — и появились тираннозавры, какими мы их обычно представляем. К моменту следующего (мел-палеогенового) вымирания они достигали девяти тонн веса и 12 метров длины.

Это увеличение и его ход во многом остаются загадкой, стимулируя поиски новых предковых и родственных форм тираннозавров. "Перед нами — пустыня данных между мелкими тираннозаврами, жившими в Северной Америке в юрском периоде, и внезапным появлением крупных, способных дробить любые кости тираннозавров, здесь же, в позднем мелу, — говорит Линдсей Занно. — Нет свидетельств того, как происходил этот переход".

Протяженность этого пробела в эволюции тираннозавров, о котором у нас нет никаких свидетельств, достигала 70 миллионов лет. Однако с обнаружением M. intrepidus он сократился сразу на 15 миллионов. Проведенный палеонтологами анализ показал, что их карликовые предки могли прийти на территорию Америки из Азии в течение одного из локальных похолоданий климата, которое создало сухопутный мост между двумя континентами. Возможно, хищники следовали за своей добычей, предками трицератопсов, которые тогда тоже еще не обрели знакомые нам крупные формы.

Судя по всему, оказавшись на Американском континенте, они долгое время оставались не слишком крупными и не могли соперничать с наиболее мощными конкурентами. Однако, как только это направление расчистилось в ходе вымирания, они быстро заняли свободное экологическое пространство. По оценкам ученых, всего за 16 миллионов лет предки тираннозавров увеличились и стали теми устрашающими машинами убийства, какими мы привыкли их видеть.