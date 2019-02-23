NASA опубликовало программу экспериментальных проектов

Новости науки: Данные проекты должны пройти на Луне в конце этого года, при наличии коммерческих космических судов.

Этот список демонстрирует первый этап долгосрочного плана по изучению Луны и Марса.

По словам директора NASA Джеймса Брайденстайна (Jim Bridenstine), Луна - потенциальный источник ресурсов, таких как вода и кислород. Кроме того, она послужит полигоном для испытаний тех решений, которые в будущем можно будет применить для исследования дальнего космоса.

Вот полный список проектов:

1. Спектрометр с линейной передачей энергии измерит поверхностное излучение лунной среды;

2. Система NIRVSS (Near-Infrared Volatile Spectrometer System) изучит состав поверхности:

3. Система нейтронных спектрометров измерит содержание водорода;

4. Масс-спектрометр с ионной ловушкой измерит содержание летучих веществ в лунной экзосфере;

5. Магнитометр измерит поверхностное магнитное поле;

6. Измерение плотности фотоэлектронных оболочек (photoelectron sheath) вблизи поверхности Луны;

7. Три отдельных инструмента для регистрации заданных данных при спуске на лунную поверхность;

8. Стереокамеры будут регистрировать взаимодействие между двигателями посадочного аппарата и поверхностью Луны;

9. Прибор для отслеживания влияния посадки на лунную экзосферу;

10. Навигационный доплеровский лидар измерит скорость и область приземления;

11. Улучшенные солнечные батареи, предназначенные для большей продолжительности полета;

12. Навигационный маяк для определения геолокации космических кораблей.

Представленный список необходим, чтобы уже сейчас загрузить предприятия, разрабатывающие указанные приборы. В ноябре прошлого года NASA отобрало компании, которые создадут корабли для доставки аппаратов на Луну.

В Космическом агентстве отмечают, что эта программа - лишь первый шаг. Следующим должна стать высадка астронавтов на Луну. На прошлой неделе представители организации уже говорили, что хотят испытать новые посадочные аппараты в 2024 году, а доставить людей на поверхность - в 2028-м.

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