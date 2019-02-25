Растение из рациона питания самураев может помочь с замедлением старения

Новости науки: Японское растение, употребляемое в пищу самураями, может стать ключом к замедлению старения.

Как показало недавнее исследование, японское растение, которому местный фольклор приписывал свойства сохранять здоровье и продлевать жизнь, действительно может оказаться секретом замедления старения.

Нечасто встречающееся растение angelica keiskei koidzumi – известное также как "аситаба" или в переводе "завтрашний листок" – на протяжении тысячелетия было основным продуктом на самурайском столе. Оно обладает такими мощными восстанавливающими свойствами, что если срезать лист утром, он даст отросток к следующему дню.

И вот теперь учёные, занимающиеся поиском решений, которые способны замедлить старение, обнаружили, что один из лучших вариантов можно найти как раз в растении аситаба.

Было замечено, что соединение, известное как диметоксихалкон, при введении плодовым мухам и червям продлевало продолжительность их жизни на 20 процентов. Кроме того, оно предотвращало процесс старения человеческих клеток – состояние, в котором клетки "дремлют", утрачивая способность делиться или самоочищаться, что может привести к развитию онкологических заболеваний. Также было показано, что диметоксихалкон защищает сердца мышей даже при сниженном кровотоке.

Как отметил Фрэнк Мадео из расположенного в Австрии Университета Граца, использование этого соединения в лекарственных препаратах может успешно заменить другие антивозрастные средства, например, лечебное голодание.

"Несмотря на бесспорные полезные эффекты некоторых поведенческих и диетических стратегий, особенно ограничения количества потребляемых калорий, большинство людей испытывают трудности с их строгим и постоянным соблюдением, – пояснил учёный. – Это обстоятельство стимулировало поиск возможных фармакологических альтернатив".

"Интересно, что диметоксихалкон можно обнаружить в листьях растения Angelica keiskei koidzumi, широко известного под японским названием аситаба, которому в азиатской народной медицине приписывается воздействие, способствующее долголетию и укреплению здоровья. Это подпитывает ожидания того, что данное соединение может быть терапевтически применимым у людей", – добавил Мадео.

Исследователи полагают, что диметоксихалкон стимулирует организм к очищению от старых или поражённых болезнью клеток, освобождая место для их новых более здоровых "собратьев". Этот процесс известен как аутофагия. Сбои в работе механизма аутофагии могут привести к заболеваниям, связанным со старением, куда относятся нейродегенеративные нарушения, когда в клетке накапливаются токсичные молекулы или повреждения.

Аситаба традиционно используется в качестве средства для улучшения пищеварения, ускорения заживления ран и профилактики развития инфекции. Зачастую это растение служит кормом для крупного рогатого скота, что, как говорят, улучшает здоровье коров и качество молока.

Теперь учёные призывают к дополнительным исследованиям, чтобы понять, можно ли использовать диметоксихалкон для предотвращения возникновения возрастных проблем у людей.