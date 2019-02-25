Лучшие изобретения времен Первой мировой войны (Фото)

Одной из самых кровопролитных войн в истории человечества является Первая мировая война. Однако в течение этой войны странам нужно было находить решения для различных проблем, что и подарило человечеству немало изобретений. Безусловно, цена этих изобретений крайне высокая.