Ученые нашли древние реки на Марсе

Новости науки: Изучение истории изменения Марса позволяет ученым больше узнать о процессе формирования планет и помогает найти возможные следы инопланетной жизни.

На Красной планете найдены каналы глубиной до 200 метров.

На южном нагорье Марса рядом с большим кратером Гюйгенс найдены признаки существования потоков воды, сообщает Европейское космическое агентство. Это открытие еще раз доказывает тот факт, что Красная планета не всегда была холодной и засушливой, а в далеком прошлом на ней текли древние реки и существовали моря и океаны.

Агентство опубликовало фотографию региона с остатками русла древних рек. Исследование этой части поверхности планеты показало, что раньше здесь вода стекала вниз с севера. От этих каналов образовалось множество долин глубиной 200 метров — на фото эти каналы похожи на ветки деревьев.

Однако на данном этапе исследования планеты даже нельзя с точностью сказать, откуда на поверхности появилась вода — осадки, тающие ледники или подземные источники.