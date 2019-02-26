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Исследования показали, что моральные устои в семье передаются генетически

Исследования показали, что моральные устои в семье передаются генетически
21:09 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Большинство людей предполагает, что характер детей формируется исключительно под воздействием воспитания.

Психологи из Университета штата Пенсильвания провели исследование, в котором рассмотрели нравственные качества братьев и сестер разной степени родства и сделали вывод, что тенденция к моральным принципам может передаваться по наследству. Работа опубликована в журнале Behavior Genetics.

Всего в исследовании участвовали 720 пар братьев и сестер, включая близнецов, кровных родственников и сводных. По словам авторов, такое разнообразие помогло разделить влияние генетических факторов и воспитания. Жизнь добровольцев отслеживали в течение 13 лет. На начало эксперимента их средний возраст варьировался от 12 до 14 лет, под конец - от 25 до 27 лет.

С помощью анкет исследователи собирали следующие данные. Позитивное воздействие родителей - отзывчивость и похвала; негативное - ругань и конфликты. Кроме того, молодые люди проходили тесты на различные моральные качества, такие как ответственность (в подростковом возрасте) и сознательность (после совершеннолетия).

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Для анализа результатов исследователи использовали разложение Холецкого. В итоге они увидели взаимосвязь: позитивное воспитание ассоциировалось с более высокими показателями ответственности и сознательности у детей. Эта корреляция отчетливее выражалась между братьями и сестрами, связанными кровным родством. По мнению авторов, такая зависимость говорит о том, что моральные характеристики человека могут зависеть как от наследственных факторов, так и от внешних, связанных со средой.

"Большинство людей предполагает, что характер детей формируется исключительно под воздействием воспитания. Однако эта информация говорит о том, что есть и генетическое влияние. Это не значит, что у сознательных родителей обязательно будет сознательный ребенок, но это означает, что дети наследуют склонность вести себя определенным образом. Мы не должны игнорировать это", - рассказала психолог Джена Нидехайзер (Jenae Neiderhiser), участвовавшая в исследовании.

Авторы признают, что в работе существуют пробелы. Например, они не учитывали факторы среды, которая окружала добровольцев в течение 13 лет, или то, что наследуемые черты родителей влияют на их способ воспитания.

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Ранее сотрудники Оксфордского университета обнаружили, что все культуры связаны общим моральным кодексом семи различных общих правил и моделей поведения. В исследовании на основе глубокого анализа использовались более 600 записей о культурах из 60 обществ по всему миру - эта работа стала самой большой выборкой в этой области.

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Родители, Гены, Наследственность, Мораль, Генетика, Убеждения.
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