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Маск о запуске Crew Dragon и планах построить базу на Луне

Маск о запуске Crew Dragon и планах построить базу на Луне
01:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки: Илон Маск продолжает удивлять идеями: на пресс-конференции после пуска он заявил о желании обосновать постоянную лунную базу.

Генеральному директору SpaceX Илону Маску не удалось нормально поспать на выходных, так как он наблюдал за тестовым запуском пилотируемого корабля Crew Dragon и его последующей стыковкой с Международной космической станцией. Однако, оставаясь верным самому себе, он уже мечтает о чем-то куда более грандиозном.

"Если быть честным, я немного эмоционально истощен, — сказал Маск на пресс-конференции после запуска. — Потому что это было очень напряженно. Но пока все работает".

Частная космическая компания успела многого достичь за последние несколько суток. Старт ее футуристичного пассажирского космического аппарата Crew Dragon состоялся утром 2 марта из Космического центра имени Кеннеди. Спустя 26 часов аппарат в автономном режиме пристыковался к МКС.

Если все испытания пройдут успешно, то уже в июле на борту Crew Dragon к МКС отправятся два астронавта. Однако, как следовало ожидать, у Маска есть планы позначительнее — путешествие за пределы околоземной орбиты.

"Нам нужна база на Луне — вроде постоянно населенной человеческой базы на Луне, а потом мы будем отправлять людей на Марс, — заявил он журналистам. — Может, помимо космической станции, найдется что-то еще".

Маск уже признавался, что хотел бы добраться до Луны "как можно скорее" — именно так он написал 31 января в твиттере.

Аппарат, который может осуществить эту мечту, — монстр из нержавеющей стали под названием Starship. Но доставить эту громадину на Луну будет сложнее любого из когда-либо осуществленных проектов NASA.

SpaceX отправила пилотируемый корабль Crew Dragon в первый полет к МКС (Видео)

"Это будет нелегко ни для нас, ни для SpaceX", — сказал в интервью Business Insider директор Центра по космическим технологиям и исследованиям Уолт Энгелунд.

"Нам нужно сосредоточиться на отладке миссий Crew Dragon, бесспорно. Это приоритет, — признается Маск. — Но затем, возможно, это будет что-то за пределами низкой околоземной орбиты".

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Луна, МКС, SpaceX, Илон Маск, Crew Dragon.
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