Антипрививочники угрожают человечеству вымиранием

Новости науки: "Благодаря" движению антипрививочников предотвратимые заболевания вроде кори и свинки вернулись в ошеломительных масштабах.

В итоге все больше ученых выступают с публичными заявлениями против этого движения.

Проблема усугубилась настолько, что комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) недавно предостерег, что люди, намеренно отказывающиеся от вакцинации, могут спровоцировать вспышку болезней эпидемических масштабов, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила антипрививочников одной из крупнейших угроз глобальному здоровью.

По этому поводу двое ученых написали обзорную статью для Scientific American, в которой они утверждают, что люди, которые могут быть вакцинированы, но отказываются от этого, настолько же опасны для окружающих, как и пьяные водители.

"И те и другие эгоистично, опрометчиво и намеренно подвергают жизни всех, с кем они пересекаются, риску, - написали астрофизик Итан Сигель и микробиолог Алекс Березов, который также является вице-президентом по научной работе Американского совета по науке и здоровью. - Их поведение подвергает опасности здоровье и безопасность невинных прохожих, которые имели несчастье оказаться на их пути".

Авторы не стесняются в выражениях. Они утверждают, что люди, которые решают подвергнуть опасности окружающих из-за отказа сделать прививку, могут продолжать в том же духе, но лишь до тех пор, пока они никак не соприкасаются с сообществом.

"Слишком ли это жестко? Мы так не считаем, - пишут авторы. - Если человек хочет громко слушать музыку, беспорядочно стрелять из ружья и пить за рулем, следует позволить ему делать именно то, что хочется: только на территории своей собственности и в значительном отдалении от других людей. Если вы не хотите получать вакцины, возможно, это ваше дело, но только если вы согласитесь навсегда переселиться в какую-нибудь пустошь".