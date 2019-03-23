Ученым удалось излечить крыс от алкоголизма лазером

Новости науки: Выключение небольшой популяции нейронов миндалины привело к исчезновению симптомов отказа от спиртного у крыс-алкоголиков.

Пристрастие к спиртному – одна из самых распространенных, тяжелых и разрушительных форм аддикции. Избавиться от нее самостоятельно больным удается далеко не всегда, да и медикам пока неизвестно определенной "кнопки" в организме, нажатием на которую можно было бы разом "выключить" тягу к выпивке. Однако команде профессора института Scripps Research Оливье Джорджа (Olivier George) удалось проделать нечто подобное на грызунах. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ранее лабораторные эксперименты уже показали, что важную роль в алкогольной зависимости играют клетки центрального ядра миндалевидного тела мозга, ключевого регулятора работы эмоций и памяти. Кроме того, злоупотребление спиртным меняет уровни некоторых гормонов в миндалине – так, у тяжело пьющего человека в период воздержания здесь накапливается кортиколиберин. Блокируя чувствительные к нему рецепторы, на животных удается заметно ослабить симптомы отказа от наркотика.

Причины и детали этого плохо понятны. Тем не менее, профессор Джордж и его коллеги решили проверить эффекты точечного воздействия на чувствительные к кортиколиберину нейроны миндалины. Для этого использовались ставшие уже почти классическими методы оптогенетики: лабораторные животные подверглись генетическим манипуляциям, так что их целевые клетки стали реагировать на лазерное излучение определенной длины волны.

Модельных животных, которые демонстрировали тяжелые формы зависимости от спиртного, подвергали такой процедуре с полным отключением кортиколиберин-рецепторных нейронов миндалины. И действительно, симптомы алкоголизма у них пропадали, исчезала и тяга к выпивке, хотя они тут же возвращались снова, как только воздействие на клетки лазером прекращалось.

Все это, разумеется, не предназначено для лечения больных людей. Работа команды Джорджа демонстрирует некоторые новые аспекты алкогольной аддикции и направления борьбы с ней. Проводить подобные манипуляции с людьми неприемлемо, да и просто невозможно. "Однако работа может стимулировать создание небольшой молекулы, воздействующей точно на эту популяцию нейронов, – добавляет ученый. – Проведя необходимый скрининг веществ, мы надеемся получить лекарство лет за 10-15, намного быстрее обычного.