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Ученым удалось излечить крыс от алкоголизма лазером

Ученым удалось излечить крыс от алкоголизма лазером
04:00 Сб, 23 Март 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Выключение небольшой популяции нейронов миндалины привело к исчезновению симптомов отказа от спиртного у крыс-алкоголиков.

Пристрастие к спиртному – одна из самых распространенных, тяжелых и разрушительных форм аддикции. Избавиться от нее самостоятельно больным удается далеко не всегда, да и медикам пока неизвестно определенной "кнопки" в организме, нажатием на которую можно было бы разом "выключить" тягу к выпивке. Однако команде профессора института Scripps Research Оливье Джорджа (Olivier George) удалось проделать нечто подобное на грызунах. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ранее лабораторные эксперименты уже показали, что важную роль в алкогольной зависимости играют клетки центрального ядра миндалевидного тела мозга, ключевого регулятора работы эмоций и памяти. Кроме того, злоупотребление спиртным меняет уровни некоторых гормонов в миндалине – так, у тяжело пьющего человека в период воздержания здесь накапливается кортиколиберин. Блокируя чувствительные к нему рецепторы, на животных удается заметно ослабить симптомы отказа от наркотика.

Причины и детали этого плохо понятны. Тем не менее, профессор Джордж и его коллеги решили проверить эффекты точечного воздействия на чувствительные к кортиколиберину нейроны миндалины. Для этого использовались ставшие уже почти классическими методы оптогенетики: лабораторные животные подверглись генетическим манипуляциям, так что их целевые клетки стали реагировать на лазерное излучение определенной длины волны.

Модельных животных, которые демонстрировали тяжелые формы зависимости от спиртного, подвергали такой процедуре с полным отключением кортиколиберин-рецепторных нейронов миндалины. И действительно, симптомы алкоголизма у них пропадали, исчезала и тяга к выпивке, хотя они тут же возвращались снова, как только воздействие на клетки лазером прекращалось.

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Все это, разумеется, не предназначено для лечения больных людей. Работа команды Джорджа демонстрирует некоторые новые аспекты алкогольной аддикции и направления борьбы с ней. Проводить подобные манипуляции с людьми неприемлемо, да и просто невозможно. "Однако работа может стимулировать создание небольшой молекулы, воздействующей точно на эту популяцию нейронов, – добавляет ученый. – Проведя необходимый скрининг веществ, мы надеемся получить лекарство лет за 10-15, намного быстрее обычного.

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Исследование, Алкоголизм, Ученые, Биологи, Мышь, Крысы.
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