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Ученым понадобилось 20 лет, чтобы определить самого крупного тираннозавра рекса

Ученым понадобилось 20 лет, чтобы определить самого крупного тираннозавра рекса
21:04 Сб, 23 Март 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученые из Альбертского университета опубликовали работу в журнале The Anatomical Record, в которой рассказали о результатах исследования скелета тираннозавра рекса по имени Скотти.

Он оказался самым крупным из известных представителей этого рода.

Ведущий автор исследования Скотт Персонс (Scott Persons) назвал его "рексом всех рексов". По его словам, среди них существует некая вариативность: одни могут быть длиннее остальных, другие - крупнее и крепче. Скотти относится именно к последней категории.

Кости нашли в 1991 году вблизи провинции Саскачеван. Песчаник, в котором они лежали (возраст отложений оценивается в 66-71 миллион лет), оказался таким твердым, что на извлечение останков ушло больше десяти лет. После этого палеонтологи собирали скелет и изучали его особенности.

Череп Скотти (А) и скелет (В)

Например, размер ног Скотти предполагает, что его вес мог превышать 8,8 тонны, что превосходит вес всех известных плотоядных динозавров. Кроме того, авторы работы заверяют, что он мог быть одним из самых старых тираннозавров: на момент смерти ему было около 30 лет.

"Скотти - самый старый из обнаруженных рексов. Вы можете понять, сколько лет динозавру, проникнув в его кости. По меркам тираннозавра он прожил невероятно долгую жизнь. Смерть его, скорее всего, была насильственной. По скелету видно, что он получил много ранений за свою жизнь", - говорит Персонс.

Внешний вид маленьких тираннозавров был довольно беззащитен

Палеонтологи отмечают сломанные ребра и шрамы на хвосте. Они полагают, что это могут быть следы битв с другими тираннозаврами. Скотт Персонс считает, что в будущем мир узнает и о более крупных хищниках, но сейчас Скотти - самый громадный из всех, когда-либо живших на Земле и известных науке. Увидеть его можно будет в Королевском музее Саскачевана с мая 2019 года.

Недавно в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке открылась выставка, посвященная тираннозаврам. В ней археологи объединили все последние находки, касающиеся этого рода динозавров. Многие экспонаты представили известных ящеров с незнакомой стороны - например, в образе детенышей, чье тело покрывал густой мех.

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Палеонтологи, Тираннозавр Рекс, Самый крупный тираннозавр рекс.
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