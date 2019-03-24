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Понедельник, 25.03.2019
Гифки, которые объясняют мир лучше учебников (Фото)
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Гифки, которые объясняют мир лучше учебников (Фото)

Иногда лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать. Поэтому мы думаем, что современным учебникам очень не хватает таких гифок, чтобы все было наглядно. Дальше вы найдете 20 гифок, которые можно посмотреть самим и показать детям. В этом мире все проще, чем кажется на первый взгляд.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Образование, Учебник, Наука, Гифки.
19:50 Вс, 24 Март 2019 Телеграф
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