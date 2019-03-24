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Рыбы и пчелы смогли "пообщаться" друг с другом благодаря роботам-переводчикам

Рыбы и пчелы смогли "пообщаться" друг с другом благодаря роботам-переводчикам
16:36 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Скриншот

Новости науки: Рыбы и пчелы научились общаться при помощи роботов-переводчиков.

В это трудно поверить, но два совершенно разных вида живых существ, рыбы и пчелы, научились общаться между собой. Конечно, это слишком громко сказано, но они действительно могут обмениваться друг с другом информацией о своих действиях. Это стало возможно благодаря роботам-переводчикам, которые внедрены в каждую из двух групп — они анализируют действия окружающих созданий, делятся этой информацией друг с другом, и заставляют стаю повторять свои действия.

Проект был запущен робототехнический группой EPFL, которая создает роботов, которые могут внедряться в стаи животных и влиять на их поведение. В 2017 году она представила роботизированную рыбу, которая настолько реалистична, что «сородичи» считают ее своим лидером и доверчиво следуют за ней. Спустя два года команда собрала роботизированную систему, которая способна манипулировать роем пчел.

В случае с рыбой, манипуляция осуществляется при помощи движений хвостом и вибраций. Пчелами же можно управлять через колебания воздуха и температуры, и с этим новая система отлично справляется. Каждый робот способен улавливать движения стаи и сообщать об этом союзнику из другой группы, находясь на расстоянии более 700 километров.

"Мы создали беспрецедентный мост между двумя видами животных, что позволило им обмениваться информацией о своих действиях. Они даже начали перенимать некоторые характеристики друг друга. Пчелы стали немного более беспокойными и менее склонными к кучкованию, а рыбы наоборот, начали чаще собираться вместе", -  говорит Фрэнк Боннет, один из авторов исследования

Чтобы доказать возможность общения двух видов, ученые провели эксперимент. Пчелы были выпущены на площадку с двумя роботизированными терминалами, а рыбы плавали в кольцеобразном бассейне. Ожидалось, что когда роботизированная рыба поведет свою группу в плавание против часовой стрелки, пчелы соберутся в кучку у одного из терминалов. Сначала все происходило хаотично, но спустя 25 минут исследователи добились своего — все рыбы начали плавать в одном направлении, а пчелы собрались в одном месте.

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Считается, что подобные роботы-переводчики позволят людям управлять стаями животных. Например, так можно заставить птиц летать подальше от аэропортов, а пчел — опылять растения только в определенных участках. У технологии действительно большое будущее, и она уже показывает отличные результаты.

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Роботы, Пчелы, Рыбы, Биология.
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