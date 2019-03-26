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В Японии дали "зеленый свет" продажам генетически отредактированных продуктов

В Японии дали "зеленый свет" продажам генетически отредактированных продуктов
02:45 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости науки: Генетически отредактированные продукты признали безопасными.

Министерство труда и здравоохранения Японии заявило, что генетически отредактированные продукты могут быть допущены на местный рынок без проведения дополнительных проверок качества и безопасности. Об этом пишет журнал Science.

Ранее такой позиции в мире придерживались только США, где достаточно давно считается безопасным редактировать гены растений. При этом Европейский суд считает, что такая продукция приравнивается к ГМО.

Согласно документам Минздрава Японии, регуляторы могут отказаться от дополнительных проверок в том случае, если при генном редактировании не применяются чужеродные гены. Несмотря на это, производители должны предоставлять необходимую информацию о методе редактирования генов, генах-мишенях и другие детали этого процесса.

Пока неизвестно, будут ли в Японии каким-то способом маркировать продукцию, полученную при помощи генного редактирования, например, шампиньоны, которые не темнеют на солнце.

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Все по теме:

Япония, Продукты питания, ГМО, Генетически измененные продукты.
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