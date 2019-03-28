Скачать
Четверг, 28.03.2019
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов

Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов

Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов
02:55 Сегодня Телеграф

Новости науки: Напиток, будет давать легкий эффект опьянения, но не будет иметь негативных последствий.

Даже самый страстный любитель крафтового пива или знаток вина вряд ли поспорит с тем, что у алкоголя нет недостатков, однако вскоре это может измениться. Согласно The Guardian, уже более десяти лет ученый и сотрудник Имперского коллежда в Лондоне Дэвид Натт (David Nutt) разрабатывает синтетический заменитель спирта, который он называет Alcarelle. По его словам, это изобретение может позволить пьющим наслаждаться всеми преимуществами алкоголя, не беспокоясь о недостатках и последствиях: от похмелья до связанных с алкоголем онкологических заболеваний.

Алкогольный напиток может быть относительно безвредным способом повеселиться на вечеринке или расслабиться после долгого рабочего дня, однако важно соблюдать меру, чтобы контролировать свое поведение. Чрезмерное употребление спиртных напитков может привести не только к похмелью в краткосрочной перспективе, но и к более пагубным последствиям — от болезней сердца до различных видов рака, не говоря уже о риске развития алкогольной зависимости.

По словам Натта, он планирует создать молекулу синтетического спирта для взаимодействия с телом таким образом, чтобы избежать негативных побочных эффектов. Сейчас он работает над тем, чтобы придать молекуле "пиковый эффект", который не позволял бы пьющему пресекать черту от легкого опьянения до сильно пьяного состояния. Подобный "синтетический алкоголь" не будет обладать какой-либо токсичностью, что предотвратит проблемы со здоровьем.

"Мы знаем, на какие участки мозга алкоголь оказывает "позитивный" и "негативный" эффект и что за это ответственно — например, ГАМК, серотонин и дофамин. Эффект алкоголя сложен, но можно постараться нацеливаться именно на нужные участки мозга для достижения необходимого результата и отсутствия похмелья", — говорит Натт.

Конечная цель работы состоит в производстве Alcarelle и его последующей продаже компаниям, производящим алкогольные напитки, чтобы они могли добавить его в свои продукты. Три года назад Натт основал стартап Alcarelle, чтобы осуществить свою цель. Управляющий директор компании Дэвид Оррен (David Orren) недавно заявил, что все необходимые испытания безопасности и нормативные требования могут быть завершены в течение ближайших пяти лет.

Ученым удалось излечить крыс от алкоголизма лазером

В ноябре 2018 года было собрано посевное финансирование, что позволило Натту и Оррену попытаться привлечь от инвесторов 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Alcarelle на рынок. Если Натт и его коллеги смогут усовершенствовать синтетический заменитель алкоголя, есть реальная возможность того, что алкогольная промышленность сможет принять продукт, а не воспринимать его как нового конкурента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголь, Алкоголизм, Ученые, Опьянение, Негативные последствия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
03 Кропивницкий всколыхнули два мощных взрыва (Фото, Видео)
04 Националисты в Виннице устроили дебош на встрече с Порошенко
05 Президент объяснил, почему Украина не ведет диалог с Москвой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь