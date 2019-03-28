Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов

Новости науки: Напиток, будет давать легкий эффект опьянения, но не будет иметь негативных последствий.

Даже самый страстный любитель крафтового пива или знаток вина вряд ли поспорит с тем, что у алкоголя нет недостатков, однако вскоре это может измениться. Согласно The Guardian, уже более десяти лет ученый и сотрудник Имперского коллежда в Лондоне Дэвид Натт (David Nutt) разрабатывает синтетический заменитель спирта, который он называет Alcarelle. По его словам, это изобретение может позволить пьющим наслаждаться всеми преимуществами алкоголя, не беспокоясь о недостатках и последствиях: от похмелья до связанных с алкоголем онкологических заболеваний.

Алкогольный напиток может быть относительно безвредным способом повеселиться на вечеринке или расслабиться после долгого рабочего дня, однако важно соблюдать меру, чтобы контролировать свое поведение. Чрезмерное употребление спиртных напитков может привести не только к похмелью в краткосрочной перспективе, но и к более пагубным последствиям — от болезней сердца до различных видов рака, не говоря уже о риске развития алкогольной зависимости.

По словам Натта, он планирует создать молекулу синтетического спирта для взаимодействия с телом таким образом, чтобы избежать негативных побочных эффектов. Сейчас он работает над тем, чтобы придать молекуле "пиковый эффект", который не позволял бы пьющему пресекать черту от легкого опьянения до сильно пьяного состояния. Подобный "синтетический алкоголь" не будет обладать какой-либо токсичностью, что предотвратит проблемы со здоровьем.

"Мы знаем, на какие участки мозга алкоголь оказывает "позитивный" и "негативный" эффект и что за это ответственно — например, ГАМК, серотонин и дофамин. Эффект алкоголя сложен, но можно постараться нацеливаться именно на нужные участки мозга для достижения необходимого результата и отсутствия похмелья", — говорит Натт.

Конечная цель работы состоит в производстве Alcarelle и его последующей продаже компаниям, производящим алкогольные напитки, чтобы они могли добавить его в свои продукты. Три года назад Натт основал стартап Alcarelle, чтобы осуществить свою цель. Управляющий директор компании Дэвид Оррен (David Orren) недавно заявил, что все необходимые испытания безопасности и нормативные требования могут быть завершены в течение ближайших пяти лет.

В ноябре 2018 года было собрано посевное финансирование, что позволило Натту и Оррену попытаться привлечь от инвесторов 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Alcarelle на рынок. Если Натт и его коллеги смогут усовершенствовать синтетический заменитель алкоголя, есть реальная возможность того, что алкогольная промышленность сможет принять продукт, а не воспринимать его как нового конкурента.