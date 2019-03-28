Скачать
Четверг, 28.03.2019
В Украине разработали электромагнитное оружие
В Украине разработали электромагнитное оружие
Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля
Кабмин обещает не отключать воду 5 миллионам украинцев
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта

На Марсе нашли окаменелые грибы

Смотрите фото (3)
На Марсе нашли окаменелые грибы
08:03 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: pixabay

Новости науки: Авторы исследования утверждают: на Марсе есть не только бактерии, но и гораздо более сложные формы жизни, такие как грибы, лишайники и водоросли.

Международная группа ученых-исследователей в опубликованной монографии под названием "Доказательства жизни на Марсе" собрала достаточное количество аргументов в пользу этой гипотезы. Одним из свежих фактов они приводят фотографии, сделанные на Марсе аппаратом Curiosity. 

На снимках ученые нашли следы грибков, растущих на роверах Curiosity и Opportunity, а также следы биологической коррозии на одном из блоков Opportunity. Ученые уверены: подземных запасов влаги на Красной планете достаточно для существования подобных форм жизни, а что касается солнечной радиации — многим видам грибов и лишайников она нипочем.

Ученые признают, что вряд ли грибы на Марсе могут "расти". Скорее многие из обнаруженных наростов являются окаменелостями древних форм жизни.

На снимках ученые нашли следы грибков, растущих на роверах Curiosity и Opportunity, а также следы биологической коррозии на одном из блоков Opportunity. Ученые уверены: подземных запасов влаги на Красной планете достаточно для существования подобных форм жизни, а что касается солнечной радиации — многим видам грибов и лишайников она нипочем.

 

Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва

Ученые признают, что вряд ли грибы на Марсе могут "расти". Скорее многие из обнаруженных наростов являются окаменелостями древних форм жизни.

Оппоненты этой версии считают, что странные структуры, которые сфотографировал ровер — всего лишь гематиты, причудливые структуры, сформированные кристаллами красного железняка. Этой позиции официально придерживаются даже в NASA.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Исследования, Марс, Наука, Окаменелые грибы, Таинственные грибы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
05 В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Евросоюз запретил одноразовый пластик
Евросоюз запретил одноразовый пластик
В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько
В марте украинским военным повысили зарплаты
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип &quot;Пливе човен&quot;
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип "Пливе човен"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь