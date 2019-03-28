Ученые рассмотрели железные облака в атмосфере далекой экзопланеты

Новости науки: Новый инструмент GRAVITY, установленный на масштабном интерферометре VLTI, провел свои первые наблюдения и сразу продемонстрировал поразительные способности.

Молодая атмосфера газового гиганта HR8799e удивила ученых: она оказалась наполнена угарным газом, в котором бушует глобальный ураган, разносящий облака железных и силикатных частиц.

Результаты этой работы представлены в сообщении, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics: установка открыла массу удивительных деталей атмосферы планеты HR8799e с ее железными облаками и ураганами кремния.

Экзопланета HR8799e была открыта в 2010 году — у звезды главной последовательности HR8799, расположенной в созвездии Пегас, в 129 световых годах от Земли. Однако наблюдения с помощью интерферометрии позволили обнаружить на планете массу новых неизвестных деталей. Для этого четыре крупных оптических телескопа обсерватории VLT объединили в систему, заменяющую один телескоп гораздо большего размера — в этом случае с зеркалом диаметром до 130 метров.

Некоторое время назад интерферометр VLTI был дополнен инструментом GRAVITY для более тонких наблюдений тусклых небесных тел. Эти модификации и позволили рассмотреть HR8799e — газовый гигант, более массивный, горячий и молодой, нежели знакомый нам Юпитер. По оценкам ученых, он появился лишь около 30 миллионов лет назад, а температура на нем до сих пор держится выше 1000 °С. Интерферометр получил детальный спектр атмосферы HR8799e, и она оказалась весьма экзотической.

Вопреки ожиданиям планетологов, "воздух" HR8799e содержит куда больше оксида углерода II (угарного газа), нежели обычного метана. Этот газ способен взаимодействовать с водородом, давая воду и метан, однако на HR8799e они, видимо, плохо перемешиваются из-за мощных вертикальных потоков ветра. В атмосфере также замечены облака железной и кремнийсодержащей (силикатной) пыли. Все это вместе, по мнению ученых, указывает на постоянный, глобальный и могучий ураган, охватывающий всю атмосферу HR8799e. "Конвекционные потоки увиваются вокруг облаков силикатов и железа, — говорит один из авторов работы, — они распадаются и выпадают осадками ближе к центру планеты".