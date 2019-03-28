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Четверг, 28.03.2019
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Реки на Марсе высохли намного позже, как предполагалось раньше

Реки на Марсе высохли намного позже, как предполагалось раньше
19:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.

Возможно, они просуществовали вплоть до сравнительно недавнего времени и продолжали нести воду менее миллиарда лет назад. Статья Эдвина Кайта (Edwin Kite) и его коллег из Чикагского университета опубликована в журнале Science Advances.

Принято считать, что древний Марс был достаточно богат влагой. Однако небольшие размеры, из-за которых Красная планета не смогла поддерживать ни глобальное магнитное поле, ни достаточно плотную атмосферу, не позволили ей удержать воду, и уже миллиарды лет она остается холодной сухой пустыней. Если подтвердятся выводы Кайта и его соавторов о том, что полноценные реки текли здесь намного позже, это потребует выяснить, что же поддерживало их существование. Воды в них действительно было немало: по оценкам авторов, водоемы, содержащие от трех до 20 килограммов воды на квадратный метр поверхности, встречались на планете точно менее трех, а возможно, и менее одного миллиарда лет назад.

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Достаточно "свежие" следы воды ученые обнаружили приблизительно в 200 исследованных участках по всей поверхности Марса. Объяснить это пока крайне трудно: авторы не исключают даже ошибок в существующих данных о минералогии и прошлом Красной планеты. С другой стороны, вполне возможно, что модели, которые сегодня используются для описания остывания Марса, потери им атмосферы и влаги, нуждаются в коррекциях. Быть может, этот процесс развивался намного медленнее, чем принято считать, или даже тонкая атмосфера каким-то образом позволяла сохранять на планете реки.

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Марс, Science Advances, Эдвин Кайт, Реки на Марсе.
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