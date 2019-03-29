SpaceIL получит миллион долларов за высадку на Луну (Видео)

SpaceIL стала единственной организацией, которая завершила постройку космического аппарата и отправила его к Луне в рамках конкурса Google Lunar XPRIZE. Зонд "Берешит" отправился к спутнику нашей планеты 21 февраля 2019 года, в качестве носителя выступила ракета Falcon 9. Организаторы Google Lunar XPRIZE заявили, что в случае успешной посадки на Луне SpaceIL получит миллион долларов. Сейчас рассматривается вариант введения награды и для других конкурсантов — в частности, за создание роботов. "Берешит" отличается от других лунных космических аппаратов главным образом способом передвижения. Он может прыгать с одного места на другое на расстояние примерно 500 метров, применяя ракетные двигатели. На фоне аналогов его также отличает относительно малая масса — всего 585 килограммов.