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Пятница, 29.03.2019

SpaceIL получит миллион долларов за высадку на Луну (Видео)

SpaceIL стала единственной организацией, которая завершила постройку космического аппарата и отправила его к Луне в рамках конкурса Google Lunar XPRIZE. Зонд "Берешит" отправился к спутнику нашей планеты 21 февраля 2019 года, в качестве носителя выступила ракета Falcon 9. Организаторы Google Lunar XPRIZE заявили, что в случае успешной посадки на Луне SpaceIL получит миллион долларов. Сейчас рассматривается вариант введения награды и для других конкурсантов — в частности, за создание роботов. "Берешит" отличается от других лунных космических аппаратов главным образом способом передвижения. Он может прыгать с одного места на другое на расстояние примерно 500 метров, применяя ракетные двигатели. На фоне аналогов его также отличает относительно малая масса — всего 585 килограммов.
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru
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Луна, Миллион долларов, SpaceIL, Lunar XPRIZE.
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