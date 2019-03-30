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Еще один вариант конца света: распад вакуума может спровоцировать необратимые последствия

Еще один вариант конца света: распад вакуума может спровоцировать необратимые последствия
14:37 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Каждую минуту существования нас сопровождает один печальный факт: всему когда-нибудь придет конец.

И Вселенная не исключение. Согласно современному пониманию физики, есть несколько догадок о том, что может произойти в далеком беспросветном будущем. Вселенная может остыть до такой степени, что в ней попросту ничего не сможет выжить, или она внезапно коллапсирует. Однако ни один из этих гипотетических концов всего не так умопомрачителен, как распад вакуума.

При этом жутком сценарии где-то во Вселенной должен появиться пузырек. Законы физики внутри него в корне отличаются от тех, что царят снаружи. Пузырь расширяется со скоростью света, в итоге поглощая всю Вселенную. Галактики разлетаются, атомы не могут удерживать свои компоненты, а взаимодействия частиц меняются на фундаментальном уровне. Какую бы форму Вселенная ни приняла впоследствии, она определенно станет непригодной для жизни человека.

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Как такое может быть

Чтобы понять, что такое распад вакуума, сначала следует разобраться, что такое вакуумное состояние. У большинства людей слово "вакуум" ассоциируется с открытым космосом и другими областями, в которых нет материи. Однако открытый космос, на самом деле, не пустой. Напротив, в нем есть флуктуирующие квантовые поля, производящие частицы, которые отвечают за фундаментальные законы физики во Вселенной. Когда это пространство достигает минимального энергетического уровня, говорят, что оно находится в вакуумном состоянии. Тем не менее эти квантовые поля, несмотря ни на что, продолжают работу, удерживая таким образом ткань реальности от разрушения.

Нам известны 17 частиц, которые появляются при возмущении квантовых полей - или, другими словами, когда квантовое поле получает энергию. Одна из таких частиц - фотон, который мы воспринимаем как свет и который отвечает за электромагнитные излучения вроде рентгеновского и микроволнового среди прочих. Также есть кварки, которые собираются в протоны и нейтроны в атомных ядрах. Другие частицы - частицы взаимодействий - вроде сильного и слабого, - которые в итоге диктуют, как работает Вселенная.

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Конец света, Вселенная, Бозон Хиггса, Распад вакуума.
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