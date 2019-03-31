NASA готовится испытать новую систему связи

Новости науки: NASA готовится испытать сразу несколько компонентов новой системы связи.

Американское космическое агентство NASA готовится к проведению первых испытаний своей новой системы связи, работающей в рентгеновском диапазоне.

Отдельные компоненты системы XCOM уже доставлены на борт международной космической станции, сообщает Би-би-си. Сейчас вся связь с космическими аппаратами происходит в радиодиапазоне. Такая связь вполне надежна в большинстве обстоятельств, но ограничена объемом передаваемой информации.

Электромагнитное излучение в рентгеновском диапазоне имеет гораздо более короткую частоту и обладает куда большей энергией, чем электромагнитные волны в радио или инфракрасном диапазоне. Нам всем это хорошо известно - рентген используется в медицине в целях диагностики и лечения и требует особых мер предосторожности. Но именно жесткость и энергонасыщенность рентгеновского излучения делают его идеальным для связи в космосе. Его можно фокусировать в узконаправленные лучи, а модуляция таких сигналов позволяет передавать гораздо больше информации, чем в радиодиапазоне.

Например, такой рентгеновский сигнал с легкостью проходит через слой плазмы, который окутывает спускаемый аппарат при вхождении в плотные слои атмосферы и прерывает связь с ним на период до 8 минут.

NASA готовится испытать сразу несколько компонентов новой системы связи. Приемник GPS NavCube был доставлен на борт МКС в прошлом году. В конце апреля рядом с ним будет установлен источник модулированных рентгеновских лучей MSX. Он будет генерировать в рентгеновском диапазоне импульсы, которые будут модулироваться устройством NavCube и содержать информацию, близкую по форме к сигналам системы GPS.

"Мы давно хотели продемонстрировать возможности новой системы, - говорит сотрудник центра Годдарда NASA Джейсон Митчелл. - Система связи в рентгеновском диапазоне может использоваться на межзвездных расстояниях". Теоретически мощный модулированный сигнал рентгеновского лазера является идеальным средством посылки сигнала на межзвездные расстояния.