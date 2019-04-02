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Стало известно, что источником метана на Марсе может оказаться вечная мерзлота

Стало известно, что источником метана на Марсе может оказаться вечная мерзлота
11:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Метан, который то и дело обнаруживается на Марсе, остается одной из самых больших его загадок.

Таинственное появление метана на Красной планете связали с областью вечной мерзлоты, "разбуженной" геологическими процессами или астероидом.

На Земле этот летучий газ является производным деятельности живых организмов, но откуда он берется в ледяной марсианской пустыне? Ученые выдвинули этому немало объяснений, в том числе предложили несколько геологических механизмов появления метана на Марсе. При этом наблюдения марсианского метана остаются крайне редкими, и немало попыток его найти остались безуспешными. 

Марко Джуранна (Marco Giuranna) и его коллеги из Римского института астрофизики использовали данные наблюдений зонда Mars Express. Их интересовали сведения о присутствии метана в кратере Гейла, собранные между декабрем 2012-го и июлем 2014 года. В середине этого промежутка, 16 июня 2013 года, работающий в кратере марсоход Curiosity зарегистрировал резкий пик концентрации метана. 

Mars Express также заметил метан именно в этот день, подтверждая наблюдения марсохода. В статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, ученые отмечают, что содержание метана, зафиксированное Curiosity, составило 5,78 части на миллиард, тогда как Mars Express отметил выше в атмосфере куда большие значения — до 15,5 части на миллиард. 

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Разделив обширный регион кратера Гейла и окружающих его областей на квадраты, ученые смоделировали поведение атмосферы и провели поиск геологических участков, способных привести к выбросам метана. Оба направления прорабатывались независимо друг от друга, и оба указали на один и тот же участок, расположенный в 500 километрах восточнее центра кратера. Aeolis Mensae — плоская возвышенность, вечная мерзлота которой может выделять метан через растрескавшуюся ледяную поверхность. Геологические смещения или просто удар метеорита могли стимулировать этот процесс.

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Исследования, Марс, Наука, Метан.
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