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Ученые предсказали возвращение древних лесов Антарктиды

Ученые предсказали возвращение древних лесов Антарктиды
10:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Содержание углекислого газа в атмосфере Земли вернулось к значениям эпохи плиоцена, когда температура была намного выше, а возле Южного полюса росли буковые леса.

Между 2,6 и 5,3 миллиона лет назад на Земле продолжался сравнительно теплый период плиоцена, в течение которого начались специализация млекопитающих и появление их современных форм, включая первых представителей человеческого рода. Средняя температура тогда была на 2-4 °С выше современной, а уровень океана — на 20-25 метров выше. Но, возможно, вскоре мы увидим и то и другое, ведь содержание углекислого газа в атмосфере сегодня уже достигло того уровня, что и в эпоху плиоцена. 

Этому вопросу была посвящена прошедшая в Лондоне конференция британского Королевского метеорологического общества (RMS). "Если вы включите печь и установите ее на 200 градусов, температура поднимется не сразу, а потребует времени, — сказал выступивший на встрече геофизик Мартин Зигерт (Martin Siegert). — То же происходит с климатом". Ученый отметил, что с начала эпохи Промышленной революции средняя температура поднялась на 1 °С, а содержание углекислого газа в атмосфере — от 280 до 412 частей на миллион (ppm), что может говорить о предстоящем в ближайшие столетия продолжении потепления — вплоть до значений плиоцена, еще на пару градусов.

Таяние ледников и повышение уровня Мирового океана займут еще больше времени, но, по мнению ученого, довольно скоро мы все-таки придем к климату, напоминающему времена плиоцена. В то время, по данным ученых, в Антарктиде — не далее как в 500 километрах от Южного полюса — росли буковые и хвойные леса. Исследования показали, что летом температуры здесь в ту эпоху достигали 5 °С, на 20-25 градусов выше современного уровня. Однако именно в этом направлении движется Антарктика сегодня — вместе с остальным миром.

"Это потрясающая находка: они нашли останки листьев "южных" буков. Я зову их последними лесами Антарктиды, — сказала об этом глава Британской антарктической экспедиции (BAS) Джейн Фрэнсис (Jane Francis), — и они росли при содержании углекислого газа в 400 ppm, так что весьма возможно, что скоро они вернутся. Ледники тают постоянно, и это позволит растениям снова колонизовать континент".

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Стоит заметить, что около 100 миллионов лет назад атмосфера накопила еще больше углекислого газа — вплоть до 1000 ppm, — и в то время на Земле было еще жарче. Антарктида уже находилась в окрестностях Южного полюса, но оставалась почти целиком покрыта густыми лесами. Надеемся, до таких экстремальных изменений в ближайшее время дело не дойдет. Однако Мартин Зигерт добавляет: "Если мы продолжим выбрасывать углекислый газ теми же темпами, то к концу столетия у нас будет и 1000 ppm".

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Исследования, Наука, Климат, Антарктида.
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