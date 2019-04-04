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Ученые нашли еще один способ борьбы со стрессом

Ученые нашли еще один способ борьбы со стрессом
20:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: 20 минут в день на природе достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

По словам психологов из Мичиганского университета, они опирались на распространенное мнение о том, что единение с природой снижает уровень стресса. До этого не существовало исследований, которые бы подтверждали это предположение напрямую. Психологи решили поставить эксперимент, который бы опроверг или доказал утверждение.

Они отобрали 36 добровольцев, живущих в городе. На протяжении восьми недель им предписывалось находиться рядом с природой по меньшей мере три раза в неделю. Продолжительность каждой сессии составляла минимум 10 минут. Раз в две недели исследователи замеряли уровень кортизола - так называемого гормона стресса - в слюне до и после процедуры. Во время напряженных для организма ситуаций кортизол помогает не допустить критического изменения артериального давления и активизирует работу мышц, снижая в них расход глюкозы.

Легкие способы избавления от тревог и стресса

"Участники свободно выбирали время суток, продолжительность и места для сессий. Главное условие состояло в том, чтобы люди почувствовали, что они находятся рядом с природой. Ограничения тоже присутствовали: они должны были выходить днем, когда светит солнце, и на это время отказаться от любых других занятий, включая аэробику, чтение или общение в социальных сетях", - говорит ведущий автор статьи МэриКароль Хантер (MaryCarol Hunter).

Зависимость уровня кортизола от времени, проведенного на природе: синяя полоса - снижение гормона в течение дня, красная полоса - суммирование эффектов от природы и постепенного снижения

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С течением дня уровень кортизола в организме снижается естественным образом. Исследователи учитывали это при проведении эксперимента. Несмотря на этот эффект, результаты оказались однозначными: 20 минут в день достаточно, чтобы существенно снизить уровень кортизола, как показано на графике. Авторы надеются, что их работа поможет внедрить новый подход в области, посвященные снижению стресса.

В прошлом году биологи из Университета Техаса провели исследование с многочисленной выборкой, чтобы узнать, как повышенный уровень кортизола влияет на когнитивные способности и память после 40 лет. Они выяснили, что сильный стресс приводит к ухудшению памяти.

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Здоровье, Стресс, Методы борьбы со стрессом, ПРогулка на свежем воздухе.
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