Curiosity заснял два солнечных затмения на Марсе

Новости науки: Солнечные затмения на Марсе фиксировали несколько раз разными роверами.

Оба спутника Красной планеты частично закрыли диск Солнца один за другим.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало на своем сайте кадры солнечного затмения на Марсе, которое заснял марсоход Curiosity.

В сообщении говорится, что камера под названием Mastcam, установленная на ровере, обладает множеством фильтров. Один из них позволяет наблюдать за Солнцем напрямую. Благодаря ему и удалось зафиксировать сразу два солнечных затмения, которые произошли друг за другом.

Фобос — первый спутник Марса — заслонил Солнце 26 марта, или в 2 359 сол (день на Марсе). Его средний радиус — 11,2 километра. Он находится ближе к планете по сравнению с Деймосом — вторым спутником. Его радиус — 6,2 километра. Он появился в объективе марсохода чуть раньше, 17 марта, в 2 350 сол.

Поскольку Фобос не способен полностью заслонить солнечный диск, такое затмение называют кольцевым. Деймос же настолько маленький, а его орбита так удалена, что он не способен затмить звезду вовсе, поэтому ученые говорят, что он "переходит" через Солнце.

Каждая новая съемка нужна для того, чтобы уточнить координаты орбит спутников. Объясняет один из участников миссии Curiosity Марк Леммон (Mark Lemmon):

"Больше наблюдений, которые мы накапливаем с течением времени, помогают определить подробности каждой орбиты. Они все время меняются в ответ на гравитационное притяжение Марса, Юпитера или даже друг друга, поэтому мы должны корректировать данные".

На сегодня отснято восемь затмений Деймосом и 40 затмений Фобосом. Эти снимки удалось получить благодаря марсоходам Curiosity, Opportunity и Spirit.

Напомним, что ранее ровер Opportunity перестал выходить на связь после пылевой бури. В феврале NASA решило прекратить попытки связаться с ним. Однако в прошлом месяце Космическое агентство опубликовал последнюю панораму Opportunity, которую он снял весной 2018 года.