JAXA отчитались об успешной бомбардировке астероида Рюгу

Новости науки: Японский зонд "Хаябуса-2" сбросил бомбу на поверхность астероида.

Японский зонд "Хаябуса-2" успешно сбросил 4,5-килограммовый взрывное устройство на поверхность астероида Рюгу, чтобы создать искусственный кратер на поверхности этого космического тела. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований, передает УНН.

"После сброса, аппарату удалось провести плановые маневры и избежать столкновения с выброшенным с поверхности веществом. В ближайшие часы Японское агентство аэрокосмических исследований ожидает получить снимки, которые подтвердят, что в результате взрыва бомбы на поверхности астероида образовался кратер", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в мае "Хаябуса-2" сядет на поверхность астероида и соберет из нее обломки, которые образовались в результате взрыва. Целью миссии "Хаябуса-2" является доставка вещества с Рюгу на Землю. Ученые надеются, что его анализ позволит больше узнать о происхождении Вселенной.