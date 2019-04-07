Одни из самых необычных звезд из числа известных науке (Видео)

Сверхновые представляют собой результат эволюции звезд. Иными словами, это мертвые светила, которые "отпечатались" на небосводе в результате вспышки, когда их яркость повысились на четыре-восемь порядков. При этом выделилось колоссальное количество энергии. После взрыва вспышка начинает медленно угасать, а люди еще долгое время могут исследовать это явление. Изучать есть что. Сверхновые бывают разных категорий, и каждая из них скрывает множество загадок и тайн. Но существуют еще и отдельные сверхновые, которые выбиваются из общей классификации и приковывают к себе особый интерес научного мира. О них мы сегодня и поговорим.