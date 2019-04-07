Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019

Одни из самых необычных звезд из числа известных науке (Видео)

Сверхновые представляют собой результат эволюции звезд. Иными словами, это мертвые светила, которые "отпечатались" на небосводе в результате вспышки, когда их яркость повысились на четыре-восемь порядков. При этом выделилось колоссальное количество энергии. После взрыва вспышка начинает медленно угасать, а люди еще долгое время могут исследовать это явление. Изучать есть что. Сверхновые бывают разных категорий, и каждая из них скрывает множество загадок и тайн. Но существуют еще и отдельные сверхновые, которые выбиваются из общей классификации и приковывают к себе особый интерес научного мира. О них мы сегодня и поговорим. &nbsp; &nbsp;
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Ученые, Наука, Видео, Звезда, Сверхновая.
01:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь