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Названа причина, из-за которой женщины чаще мужчин болеют системной красной волчанкой

Названа причина, из-за которой женщины чаще мужчин болеют системной красной волчанкой
01:54 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости науки: Ученые выявили механизм, почему женщины сталкиваются с аутоиммунным заболеванием чаще мужчин.

Среди великого множества разного рода болезней особое место занимают так называемые аутоиммунные заболевания. Как можно понять из названия, в этом случае имеет место патологическая выработка аутоиммунных антител — или размножение аутоагрессивных клонов киллерных клеток, направленных против здоровых тканей организма. Иными словами, клетки иммунной системы начинают атаку здоровых тканей, что может иметь самые печальные последствия. К числу аутоиммунных болезней относят рассеянный склероз, системную красную волчанку, диабет первого типа и артрит. При системной красной волчанке больные часто сталкиваются с внезапными подъемами температуры, слабостью, головными болями, болями в мышцах, повышенной утомляемостью.

При сочетании с рядом других специфичных симптомов медики могут диагностировать заболевание и назначить лечение. Увы, эффективных средств от болезни на сегодня нет. В качестве возможной меры противодействия врач может назначить глюкокортикостероиды или, например, терапию стволовыми клетками. Согласно оценкам, выживаемость при системной красной волчанке через десять лет после постановки диагноза составляет 80%, а через 20 — 60%.

Сейчас ученые сделали еще одно важное открытие в борьбе с тяжелой болезнью. Они выяснили возможную причину, по которой заболевание в 12 раз чаще поражает женщин. По мнению специалистов, причинами этого можно считать дополнительную Х-хромосому и неполную блокировку ее работы в иммунных клетках. "Мне кажется, это очень важное открытие. Если нам удастся заставить РНК, блокирующую чтение "выключенной" Х-хромосомы, работать нормально, то тогда мы сможем подавить те нарушения в работе генов, которые, предположительно, связаны с развитием волчанки", — говорит представительница Университета Пенсильвании в Филадельфии Монсеррат Ангуэра (Montserrat Anguera).

X-хромосома представляет собой половую хромосому. Самки млекопитающих имеют две X-хромосомы, а самцы — одну X-хромосому и одну Y-хромосому.

Разработан метод, который "сжигает" раковые клетки

Свои выводы ученые сделали при анализе работы гена Xist в лимфоцитах лабораторных мышей. Этот участок ДНК ответственен за сборку молекул РНК, мешающих ферментам считывать Х-хромосому. Исследователи связывают "не полностью выключенную" X-хромосому с малой концентрацией гена Xist, что повышает риск аутоиммунного заболевания.

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Женщины, Болезнь, Причины, Красная волчанка.
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