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Ученые нашли планету в 13 раз больше Юпитера

Ученые нашли планету в 13 раз больше Юпитера
10:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Гигантская газовая экзопланета впервые обнаружена в двойной системе, включающей старую погасшую звезду.

Среди тысяч открытых за последние десятилетия экзопланет некоторые найдены в двойных системах — подобно Татуину из "Звездных войн", такие миры освещаются сразу двумя звездами. А недавно астрономы из бразильского Федерального университета Рио-Гранде-до-Норте обнаружили первую такую планету в очень старой двойной системе, одна из звезд которой уже проэволюционировала и "умерла", превратившись в тусклый белый карлик. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в The Astronomical Journal. 

Авторы отследили изменения в периодах обращения пары звезд системы KIC 10544976 в созвездии Лебедя. Для этого они воспользовались данными наземных обсерваторий, а также космического телескопа Kepler, которые вели непрерывные наблюдения за KIC 10544976 с 2005 по 2017 год. Большой массив собранных данных позволил учесть различные факторы, влияющие на вращение участников двойной системы, включая изменения магнитной активности и температуры ее звезд. 

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Показано, что KIC 10544976 включает две старые звезды — красного карлика и белого карлика, вращающихся вокруг общего центра масс с периодом около 17 лет. В системе имеется как минимум одна экзопланета, причем выдающихся размеров: по оценкам ученых, масса ее в 13 раз превышает массу нашего газового гиганта Юпитера. Возможно, она появилась уже на последних этапах эволюции двойной системы — из вещества, выброшенного одной из звезд при превращении в белого карлика.

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Исследования, Юпитер, Наука, Экзопланета, Планеты, Все планеты, Самая большая планета.
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