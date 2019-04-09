Астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

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15:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: О каком именно наблюдении пойдет речь - доподлинно не известно, однако вариантов не так много.

Десятого апреля, в 16:00 (мск) начнется пресс-конференция, на которой, как предполагают эксперты, впервые представят фото "тени" черной дыры.

Участники проекта Event Horizon Telescope (EHT), а также эксперты Еврокомиссии и Европейского совета по научным исследованиям проведут пресс-конференцию, на которой объявят о чрезвычайно важном научном открытии.  

Главная цель масштабного проекта EHT — исследование окрестностей сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, распложенной в центре Галактики.  

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Эксперты считают, что речь, возможно, пойдет о первом в истории изображении так называемого горизонта событий. В более простом понимании это "граница" в черной дыре, покинуть которую не способно даже световое излучение.

Стоит отметить, что на сегодня не существует объяснения происхождения сверхмассивных черных дыр, признаваемого всеми учеными.

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Космос, Астрономия, Европейские астрономы, EHT, Event Horizon Telescope.
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