Астрономы смогли получить первое в истории фото черной дыры

Новости науки: Европейские астрономы показали первый в истории снимок черной дыры.

Недавно стало известно, что участники проекта Event Horizon Telescope (EHT) совместно с Еврокомиссией и Европейским советом по научным исследованиям проведут пресс-конференцию, на которой объявят о результатах "чрезвычайной важности". И сейчас астрономы показали первый в истории снимок черной дыры.

Как можно понять из названия, проект Event Horizon Telescope направлен на изучение так называемого горизонта событий — "границы" черной дыры. Это коллаборация групп ученых из разных стран.

Независимые эксперты почти сразу после анонса заговорили о том, что речь, скорее всего, идет о наблюдении за объектом Стрелец А*. Это сверхмассивная черная дыра, расположенная в центре Млечного Пути.

Сейчас стало известно, что ученые получили первое изображение черной дыры, используя весь потенциал проекта Event Horizon Telescope. В центре их внимания оказалась галактика M87.

Messier 87 является сверхгигантской эллиптической галактикой, крупнейшей в созвездии Девы. Она расположена на расстоянии примерно 53,5 миллионов световых лет от Земли. Стоит сказать, что M87 — вторая по яркости галактика в Скоплении Девы и одна из наиболее массивных галактик в Местном сверхскоплении галактик.

Сверхмассивные черные дыры представляют собой черные дыры с массой 105—1010 масс Солнца. На момент 2014 года такие объекты выявили в центре многих галактик, включая Млечный Путь.

В центре Messier 87 расположена сверхмассивная черная дыра, делающая ядро галактики активным. Данный объект — мощный источник разного излучения, особенно радиоволн. Он также формирует релятивистскую струю (джет).

На сегодня ученые не могут с уверенностью рассуждать о происхождении сверхмассивных черных дыр. Полученные результаты однозначно позволят приблизиться к пониманию природы сверхмассивных черных дыр.